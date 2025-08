Matt Rife es ahora el tutor legal de la muñeca Annabelle

El comediante estadounidense Matt Rife, ha adquirido la legendaria casa de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren y ahora es el nuevo "guardián" de la famosa muñeca Annabelle.

La propiedad, ubicada en Connecticut, fue durante décadas sede del Museo del Ocultismo de los Warren, donde se encontraba la muñeca real que inspiró las exitosas películas de "The Conjuring" y "Annabelle". El objeto ha sido vinculado a múltiples leyendas, testimonios de fenómenos inexplicables y supuestas maldiciones.

Además de la compra, el equipo de Rife confirmó que el comediante planea reabrir la casa al público, con una propuesta que combinaría turismo paranormal, experiencias inmersivas y espectáculos en vivo. La residencia había permanecido cerrada desde la muerte de Lorraine Warren en 2019.

I have officially purchased Ed and Lorraine Warren’s home and Occult Museum, including being the legal guardian for at least the next 5 years, of the entire haunted collection including THE ANNABELLE DOLL, with my good friend @EltonCastee!! If you… pic.twitter.com/1FVhtjv9oc