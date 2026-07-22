Matt Damon presume a la doble de acción de 'La Odisea'

Matt Damon reveló que una doble de acción femenina participó en La Odisea y afirmó que tenía 'los brazos más impresionantes' que ha visto

El actor Matt Damon reveló que una doble de acción femenina participó en algunas escenas de La Odisea y aseguró que tenía "los brazos más impresionantes" que ha visto, al reconocer el trabajo realizado durante el rodaje.

Durante una entrevista en un pódcast, el actor explicó que la especialista lo sustituyó en la secuencia en la que Odiseo y sus hombres enfrentan a los gigantes lestrigones, una escena realizada con efectos de perspectiva forzada.

Una especialista clave en el rodaje

Damon relató que, para recrear la diferencia de tamaño entre los personajes, la producción contrató especialistas de distintas estaturas.

En ese contexto, su doble fue una mujer, a quien conoció durante el rodaje.

El actor recordó que, al verla por primera vez en el área de catering, se acercó para agradecerle personalmente el trabajo realizado. Además, señaló que en varias tomas donde aparecen los gigantes sobre Odiseo, en realidad quien aparece en pantalla es la especialista.

"En la película, casi todo el trabajo lo hicieron mis brazos, pero hay que reconocerlo", comentó el intérprete al destacar la labor de su doble de acción.

La transformación física de Matt Damon

El protagonista también habló anteriormente sobre el proceso físico que siguió para interpretar a Odiseo.

En el pódcast New Heights, explicó que redujo su peso hasta las 167 libras (alrededor de 76 kilogramos) para ajustarse a la visión del director Christopher Nolan.

Damon señaló que el objetivo era lucir delgado, pero con fuerza física. Para lograrlo, siguió un intenso programa de entrenamiento, una dieta estricta y eliminó el gluten de su alimentación con el apoyo de su médico.

El actor comentó que no alcanzaba ese peso desde la secundaria y que anteriormente solía mantenerse entre los 84 y 91 kilogramos antes de iniciar la preparación para la película.