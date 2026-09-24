Más allá de la sociedad, el reencuentro tras 52 años de los Andes

Las familias de los que no regresaron vivieron su dolor en silencio y ahora hablan por primera vez en 'Más allá de la sociedad'

Tras el accidente del avión de la Fuerza Aérea uruguaya de 1972, vino "el milagro" de los Andes, el de los sobrevivientes en los que se centró la atención del mundo entero. Las familias de los que no regresaron vivieron su dolor en silencio y ahora hablan por primera vez en 'Más allá de la sociedad', la miniserie creada por J.A. Bayona y Carlos Torres.

Con tres capítulos que suman 153 minutos, esta serie documental, que llegará a Netflix el 18 de diciembre, cierra el círculo sobre un suceso del que sus protagonistas nunca imaginaron que iban a seguir hablando más de medio siglo después y que había mantenido separados estas cinco décadas a los vivos de los allegados de los muertos.

El "reencuentro" lo propició 'La sociedad de la nieve', el filme de 2023 en el que Bayona ficcionó la tragedia y que, en un principio, iba a proyectar por separado a unas y otras familias.

Sin embargo, Gustavo Zerbino, uno de los supervivientes, decidió romper con una situación "enquistada" desde entonces, cuando fueron rescatados y se supo que se habían mantenido con vida durante 72 días porque se alimentaron de los cuerpos de los fallecidos.

Lo que pasó después del rescate

'Más allá de la sociedad' se estrena este miércoles en el Festival de San Sebastián, en la Sección Oficial fuera de concurso, con la presencia de sus creadores, que han hablado de los dos años de rodaje del documental para contar lo que pasó después del rescate, que es el momento final de la película.

Junto a ellos estuvieron también Stella Pérez del Castillo, familiar de uno de los fallecidos; Eduardo Strauch, superviviente, y el actor Enzo Vogrincic, que interpreta a Numa Turcatti, uno de los 29 que no regresaron, y que también tiene un protagonismo especial en la miniserie como parte de una ficción que ha sido sanadora para unos y otros.

El paso del tiempo y el "cambio generacional" les permitió acercarse a quienes perdieron a sus seres queridos, que se han abierto no solo al equipo de la película, sino a aquellos que lograron sobrevivir al accidente y con los que no existía relación, pese a que muchos eran amigos e integrantes del mismo equipo de jugadores de rugby que se embarcaron en aquel vuelo 571 con destino a Chile.

"Este es el relato que ellos querían tener y que es la historia de 45 familias en las que nadie sobrevivió del todo y nadie murió del todo", subrayó Bayona.