Marvel revela al nuevo equipo de X-Men para 2028

Marvel Studios presentó al elenco de su nueva película de X-Men, que llegará al cine en mayo de 2028 con Adam Driver como Mr. Sinister

Marvel Studios reveló a los integrantes del nuevo equipo de X-Men, franquicia que se incorporará oficialmente al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) con una nueva película programada para el 5 de mayo de 2028.

El anuncio fue realizado por Kevin Feige, ejecutivo de Marvel Studios, durante la D23, donde se dio a conocer parte del reparto que dará vida a los mutantes en esta nueva etapa.

El reparto estará encabezado por Sadie Sink como Jean Grey y Kit Connor como Cíclope. A ellos se suman Samara Weaving como Emma Frost, Inde Navarrette como Rogue y Maya Boyd como Tormenta.

Por su parte, Christopher Abbott interpretará al Profesor X, mientras que Adam Driver asumirá el papel del villano Mr. Sinister.

Inde Navarrette — Rogue

Sadie Sink — Jean Grey

Adam Driver — Mr. Sinister

Samara Weaving — Emma Frost

Kit Connor — Cíclope

Christopher Abbott — Profesor X

Maya Boyd — Tormenta

El regreso de los X-Men al UCM

La nueva producción marcará el regreso de los X-Men a la pantalla después de la etapa desarrollada por Fox, cuyo último capítulo fue Dark Phoenix, estrenada en 2019.

En aquella película participaron James McAvoy como Charles Xavier, Michael Fassbender como Magneto, Jennifer Lawrence como Mystique, Nicholas Hoult como Bestia y Sophie Turner como Jean Grey, entre otros.

Ese grupo de actores había tomado el relevo del elenco original de la trilogía de X-Men, encabezado por Patrick Stewart, Ian McKellen, James Marsden, Halle Berry y Famke Janssen.

La conexión entre los antiguos X-Men y el UCM ya comenzó a consolidarse. Varios integrantes del reparto original retomarán sus personajes en Avengers: Doomsday, donde compartirán pantalla con las figuras del UCM para enfrentarse al Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr.

Además, algunos personajes de la franquicia aparecieron en Deadpool & Wolverine, cinta protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman. Channing Tatum también debutó como Gambit, personaje que regresará en Doomsday.