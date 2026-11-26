Kevin Feige y los hermanos Russo buscan honrar al actor, quien tendrá su última aparición como el Profesor X en Avengers: Doomsday

Marvel Studios prepara un homenaje para Patrick Stewart en "Avengers: Doomsday", película que marcará la última aparición en pantalla del actor como Charles Xavier, también conocido como el Profesor X, luego de su fallecimiento el pasado 29 de octubre a los 86 años.

El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, y los directores Anthony y Joe Russo recordaron el compromiso del intérprete durante el rodaje y adelantaron que buscan incluir un reconocimiento que honre su trayectoria y la relación que construyeron con él.

"Ya terminamos de filmar esa película y él hizo un trabajo increíble para nosotros. Ahora estamos buscando cómo podemos preparar algo que honre y respete a nuestro amigo", expresó Feige en una entrevista con Entertainment Weekly.

Patrick Stewart enfrentó problemas de salud durante el rodaje

Anthony Russo recordó que el último día de Stewart en el set estuvo marcado por la emoción, pues el equipo era consciente de que posiblemente no volvería a compartir una producción con el actor.

El director señaló que el intérprete enfrentaba dificultades de salud, pero aun así se esforzó para completar su trabajo y ofrecer una actuación que dejara huella entre sus compañeros.

"Era evidente que estaba luchando con su salud, y trabajó muy duro para ofrecer una actuación y una presencia para nosotros como directores, para sus otros actores y para el equipo", relató.

Russo agregó que el esfuerzo de Stewart iba más allá de cumplir con las exigencias habituales de una filmación, pues estaba atravesando un momento complicado y aun así consiguió aportar su experiencia y colaborar con los demás integrantes de la producción.

Por su parte, Feige recordó que durante esa última jornada el actor se puso de pie para dirigir unas palabras al equipo. Aunque en ese momento no sabían con certeza que sería su último día en un set, Stewart parecía tener esa percepción.

El Profesor X será la conciencia de la película

Joe Russo adelantó que Charles Xavier tendrá un momento especialmente emotivo junto a Magneto, personaje interpretado por Ian McKellen, con quien mantiene una de las relaciones más importantes de la historia de los X-Men.

"En muchos sentidos, Xavier es la conciencia de la película", explicó el cineasta, quien destacó que ambos personajes tendrán una escena relacionada con el perdón, cuyo significado cobrará mayor fuerza después de la muerte de Stewart.

El actor regresará por novena ocasión como el Profesor X, personaje que interpretó por primera vez en "X-Men", estrenada en el año 2000. Su participación en "Avengers: Doomsday" será su última aparición cinematográfica.

De acuerdo con la información compartida por Entertainment Weekly, Stewart también recibió una propuesta para participar en "Avengers: Secret Wars", la continuación de "Doomsday", cuyo estreno está previsto para diciembre de 2027. Sin embargo, decidió aparecer únicamente en la primera película.

El largometraje reunirá a varios intérpretes de la saga original de los X-Men, entre ellos Ian McKellen como Magneto, James Marsden como Cíclope, Rebecca Romijn como Mística, Kelsey Grammer como Bestia y Alan Cumming como Rondador Nocturno.