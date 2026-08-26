Marvel lanza tráiler de Avengers: Endgame Encore

Marvel Studios presentó el tráiler oficial de Avengers: Endgame Encore, el reestreno especial de la exitosa cinta de 2019 que volverá a las salas de cine con material adicional relacionado con Avengers: Doomsday.

La producción dirigida por Joe y Anthony Russo llegará nuevamente a los cines el 25 de septiembre de 2026, pocas semanas antes del estreno de Avengers: Doomsday, programado para el 18 de diciembre.

The official trailer for ‘ENDGAME: ENCORE’ has been released.



In theaters on September 25. pic.twitter.com/7zWvlmuYz3 — Film Updates (@FilmUpdates) August 25, 2026

¿Qué tendrá de nuevo Avengers: Endgame Encore?

Aunque la mayor parte de la película será la misma versión estrenada originalmente en 2019, esta edición incorporará metraje inédito relacionado con la historia de Avengers: Doomsday.

Joe Russo había adelantado que el objetivo es utilizar el reestreno para establecer una conexión especial entre ambas películas. El nuevo contenido habría sido filmado durante la producción de Doomsday, aunque los detalles de las escenas permanecen bajo reserva.

La nueva versión también contará con una introducción especial y una escena adicional al final de la película. Estos elementos estarán vinculados principalmente con las funciones presentadas en formatos premium como Infinity Vision e IMAX.

¿Por qué Marvel volverá a estrenar Endgame?

El reestreno busca funcionar como un puente narrativo hacia Avengers: Doomsday. De acuerdo con Joe Russo, se trata de una oportunidad para conectar de una manera diferente la historia que comenzó en Endgame con la próxima producción del Universo Cinematográfico de Marvel.

La estrategia también permitirá generar expectativa antes de la llegada de Doomsday y volver a llevar a los espectadores a las salas para experimentar la película en un formato de gran pantalla.

¿Cuánto durará Avengers: Endgame Encore?

La nueva edición tendrá una duración aproximada de 185 minutos, es decir, tres horas y cinco minutos. Esto representa alrededor de cuatro minutos adicionales respecto a la versión original, que tuvo una duración de 181 minutos.

Con esta duración, Endgame Encore se mantiene como la película más extensa del Universo Cinematográfico de Marvel.

¿Qué es Infinity Vision?

El reestreno también está relacionado con Infinity Vision, una iniciativa de Disney y Marvel destinada a identificar salas de gran formato que cumplen determinados estándares de tamaño, sonido y brillo.

La propuesta busca ofrecer una experiencia cinematográfica de alta calidad sin tratarse específicamente de una pantalla IMAX o Dolby, además de impulsar este formato de cara al estreno de Avengers: Doomsday.

Avengers: Endgame se convirtió en uno de los mayores fenómenos de taquilla de la historia. Durante su lanzamiento original recaudó cerca de 2 mil 800 millones de dólares a nivel mundial y estableció en aquel momento el récord del mejor estreno internacional, con aproximadamente 1.2 mil millones de dólares.

Ahora, Marvel Studios apuesta nuevamente por el impacto de la cinta para preparar al público ante una nueva etapa de los Vengadores.

Avengers: Endgame Encore llegará a los cines el 25 de septiembre de 2026, mientras que Avengers: Doomsday se estrenará el 18 de diciembre del mismo año.