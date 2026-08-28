Marvel lanza podcast rumbo a 'Avengers: Doomsday'

Marvel estrenó un videopodcast en Disney+, YouTube y plataformas de audio para preparar al público antes de la llegada de 'Avengers: Doomsday'

Marvel lanzó Countdown to Avengers: Doomsday Official Podcast, un nuevo videopodcast disponible en Disney+, YouTube y plataformas de audio, creado para preparar al público antes de la llegada de la próxima película de la franquicia.

La producción recorre las películas de la Saga del Infinito del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) en orden cronológico, mientras sus conductores analizan momentos clave y exploran posibles conexiones con Avengers: Doomsday, cuyo estreno en cines está programado para el 18 de diciembre.

Iman Vellani y Frank Alvarez conducen el podcast

El programa está encabezado por Iman Vellani, protagonista de la serie Ms. Marvel, y Frank Alvarez, copresentador del podcast de comedia The Basement Yard.

En cada episodio, ambos revisitan una de las películas seleccionadas mediante un resumen y una conversación en la que comentan escenas específicas, analizan la evolución de los Vengadores y recuerdan algunos de los momentos más representativos del UCM.

Además, los presentadores plantean sus propias especulaciones sobre los personajes, historias y temas que podrían tener relevancia en el reencuentro que presentará Doomsday.

Estas son las cinco películas que revisará

El podcast oficial de Avengers: Doomsday estará compuesto por cinco episodios, cada uno dedicado a una película de la Saga del Infinito:

The Avengers — 27 de agosto.

— 27 de agosto. Avengers: Age of Ultron — 3 de septiembre.

— 3 de septiembre. Captain America: Civil War — 10 de septiembre.

— 10 de septiembre. Avengers: Infinity War — 17 de septiembre.

— 17 de septiembre. Avengers: Endgame — 24 de septiembre.

Las cinco películas pueden verse en streaming a través de Disney+. Además, el quinto episodio coincidirá con el reestreno en cines de Avengers Endgame: Encore, programado para el 25 de septiembre de 2026.

Countdown to Avengers: Doomsday es una producción realizada en colaboración con Omaha Productions, compañía de Peyton Manning. Vellani y Alvarez también participan como productores del proyecto.

¿De qué tratará Avengers: Doomsday?

La sinopsis oficial plantea que héroes de tres universos distintos quedarán involucrados en una trayectoria de colisión mortal para enfrentar una amenaza existencial sin precedentes.

La película de Marvel Studios está dirigida por Anthony y Joe Russo y cuenta con Kevin Feige, Louis D’Esposito y Jonathan Schwartz como productores.

Avengers: Doomsday tendrá como protagonista a Robert Downey Jr. como Victor von Doom / Doctor Doom. El reparto también incluye a Chris Evans, Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Paul Rudd, Anthony Mackie, Florence Pugh, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Wyatt Russell, Channing Tatum, Simu Liu, Ian McKellen, Hayley Atwell, Tom Hiddleston, James Marsden, Patrick Stewart, Joseph Quinn, Sebastian Stan, David Harbour, Letitia Wright, Lewis Pullman, Kelsey Grammer, Kathryn Newton, Danny Ramirez, Winston Duke, Alan Cumming, Hannah John-Kamen, Rebecca Romijn y Mabel Cadena, además de la participación de Tenoch Huerta Mejía.