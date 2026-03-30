Martin Short reaparece tras la muerte de su hija Katherine

El actor fue visto en California semanas después del fallecimiento de su hija, mientras recibe muestras de apoyo del medio artístico

El actor canadiense Martin Short fue visto en público por primera vez desde que confirmó la muerte de su hija, Katherine Hartley Short, ocurrida el pasado 24 de febrero a los 42 años.

De acuerdo con imágenes difundidas por medios estadounidenses, el comediante de 76 años salió a cenar la noche del viernes 27 de marzo en Santa Monica, donde fue captado acompañado por su amigo cercano, el director J. J. Abrams.

Short fue visto al salir de un restaurante y abordar el vehículo de Abrams, sin interactuar con los fotógrafos presentes. Vestía un blazer negro sobre una camisa azul, con un semblante serio y reservado.

Alejado de los reflectores tras la tragedia

Desde el fallecimiento de su hija, el actor se había mantenido fuera de la vida pública y canceló varias presentaciones programadas junto a Steve Martin como parte de su gira de comedia.

Entre los eventos pospuestos se encontraban funciones en Milwaukee y Minneapolis, además de su ausencia en la ceremonia de los premios del Sindicato de Actores, donde estaba nominado por su trabajo en Only Murders in the Building.

Tras la pérdida, Short ha recibido diversas muestras de apoyo por parte de colegas. Su compañera de reparto Selena Gomez expresó públicamente su respaldo, mientras que el presentador Conan O'Brien le dedicó un mensaje durante la ceremonia de los premios Óscar 2026.

“¡Te queremos, Martin Short!”, dijo O’Brien al cierre de la gala celebrada en el Teatro Dolby de Hollywood.

Preparan regreso a los escenarios

Pese al difícil momento personal, el actor tiene previsto retomar su actividad profesional el próximo 11 de abril, cuando reanude su gira junto a Steve Martin con el espectáculo “Best of Steve Martin & Martin Short Tour” en Savannah, Georgia.

El show contará además con la participación de la banda The Steep Canyon Rangers y el músico Jeff Babko.

Detalles sobre el fallecimiento

Katherine Hartley Short, hija mayor del actor y de su fallecida esposa Nancy Dolman, murió en su residencia en las colinas de Hollywood, en Los Ángeles.

De acuerdo con el certificado de defunción, la causa fue una herida de bala autoinfligida. Las autoridades informaron que fue encontrada dentro de la vivienda y que en el lugar se halló una nota, cuyo contenido no ha sido revelado.

La familia emitió un comunicado en el que expresó su dolor y solicitó privacidad: “Katherine fue amada por todos y será recordada por la luz y la alegría que trajo al mundo”.

Katherine se desempeñaba como trabajadora social clínica en Los Ángeles y colaboraba con organizaciones dedicadas a la salud mental, manteniéndose alejada del ámbito público pese a la notoriedad de su familia.