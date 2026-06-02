Martin Scorsese sorprende en portada del álbum de Charli XCX

Charli XCX anunció el lanzamiento de 'Music, Fashion, Film' para julio y reveló una portada protagonizada por Martin Scorsese, John Cale y Marc Jacobs

La cantante británica Charli XCX anunció el lanzamiento de su séptimo álbum de estudio, titulado Music, Fashion, Film, y sorprendió a sus seguidores al revelar una portada protagonizada por el reconocido cineasta Martin Scorsese.

La intérprete compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde confirmó que el nuevo material discográfico llegará el próximo 24 de julio.

My new album Music, Fashion, Film is out july 24th. available to pre order now, love you xxhttps://t.co/AWqiXrEbL7 pic.twitter.com/jhwWkC7NsH — Charli (@charli_xcx) June 1, 2026

La imagen promocional muestra una fotografía en blanco y negro en la que aparecen el director Martin Scorsese, el músico John Cale y el diseñador Marc Jacobs, representando los tres conceptos que dan nombre al álbum: música, moda y cine.

"Mi nuevo álbum, Music, Fashion, Film, sale el 24 de julio. Once canciones, 30 minutos y cinco segundos", escribió la artista en la publicación con la que presentó oficialmente el proyecto.

Un nuevo rumbo artístico

La producción marcará una nueva etapa en la carrera de Charli XCX, quien adelantó que el sonido del disco se alejará de algunos de los elementos que definieron sus trabajos anteriores, especialmente de los ritmos orientados a la pista de baile y del uso intensivo del Auto-Tune.

Tras el enorme impacto de su álbum Brat, publicado en 2024, la cantante aseguró que busca explorar nuevas direcciones creativas y desafiar las expectativas de su audiencia.

En una entrevista reciente para la edición británica de Vogue, Charli explicó que disfruta experimentar con nuevas fórmulas musicales, incluso si ello genera opiniones divididas entre sus seguidores.

Como parte de la promoción del nuevo trabajo, la artista ya presentó los sencillos Rock Music y SS26, temas que ofrecen una primera muestra del rumbo sonoro que tendrá el álbum.

El título del disco está inspirado precisamente en una frase incluida en la letra de “SS26”, donde la cantante hace referencia a la música, la moda y el cine como elementos centrales de la cultura contemporánea.

Debate entre fans y críticos

La llegada de “Rock Music” generó una intensa discusión entre seguidores y especialistas debido a su propuesta sonora. Mientras algunos celebraron la experimentación artística de Charli, otros cuestionaron si el tema podía considerarse realmente una canción de rock.

Las críticas coincidieron en señalar que el sencillo mantiene una fuerte influencia electrónica, aunque refleja el interés de la cantante por ampliar los límites de su estilo habitual.

Con Music, Fashion, Film, Charli XCX apuesta por una reinvención creativa respaldada por algunas de las figuras más influyentes de la cultura contemporánea, una combinación que ha despertado gran expectativa de cara a su lanzamiento mundial en julio.