Martin Scorsese apuesta por la IA para crear guiones gráficos

El cineasta se convirtió en asesor de una empresa de inteligencia artificial y afirma que la tecnología puede agilizar la preproducción sin sacrificar calidad

El director Martin Scorsese se sumó al creciente grupo de cineastas que exploran el uso de la inteligencia artificial en la industria cinematográfica al convertirse en asesor de Black Forest Labs, una empresa especializada en herramientas de IA generativa.

El ganador del Oscar aseguró que ya ha utilizado la tecnología desarrollada por la compañía para elaborar guiones gráficos durante la etapa de preproducción de una de sus próximas películas, una experiencia que, afirmó, le permitió comunicar sus ideas de forma más clara y eficiente a su equipo creativo.

“El cine es un medio joven, con apenas 125 años, así que debemos estar abiertos a cómo puede evolucionar”, señaló Scorsese al anunciar su colaboración con la firma tecnológica.

Martin Scorsese is an advisor to Black Forest Labs.



He's spent six decades shaping how the world sees stories. Now he's helping us shape visual intelligence with human taste and craft at the center.



We sat down with him for a working storyboarding session using FLUX. pic.twitter.com/0vIXYsTMV0 — Black Forest Labs (@bfl_ai) June 2, 2026

Según explicó el director, las herramientas de inteligencia artificial pueden facilitar la visualización de escenas antes del rodaje, ayudando a diseñadores de producción, directores de arte y directores de fotografía a comprender mejor la visión del proyecto.

Scorsese recordó que a lo largo de su carrera ha incorporado innovaciones tecnológicas como el cine en 3D en Hugo y las técnicas de rejuvenecimiento digital utilizadas en El irlandés, por lo que considera natural explorar nuevas herramientas creativas.

En un video difundido por Black Forest Labs, el cineasta utilizó el modelo de inteligencia artificial FLUX para desarrollar el storyboard de una escena y ejemplificó cómo una secuencia compleja requiere una planificación minuciosa antes de llegar al set.

El director destacó que la tecnología puede reducir tiempos de trabajo y costos de producción sin comprometer la calidad artística ni técnica del resultado final.

La IA divide opiniones en la industria

El respaldo de Scorsese llega en un momento en que Hollywood debate cada vez más el papel de la inteligencia artificial en la producción audiovisual.

Otros directores reconocidos también han mostrado interés por estas tecnologías. James Cameron forma parte del consejo de Stability AI, mientras que Peter Jackson ha comparado la IA con una herramienta de efectos especiales capaz de ampliar las posibilidades creativas.

Sin embargo, no todos comparten esa visión. Cineastas como Guillermo del Toro han expresado públicamente su rechazo al uso de inteligencia artificial generativa para la creación artística, argumentando que el arte no puede reducirse a procesos automatizados.

La adopción de herramientas basadas en inteligencia artificial continúa expandiéndose en el sector audiovisual. Entre los proyectos más recientes destaca Dreams of Violets, un docudrama generado completamente mediante IA que tendrá su estreno en el Festival de Tribeca.

Asimismo, diversos realizadores han manifestado interés en combinar métodos tradicionales con tecnologías generativas para desarrollar nuevas formas de producción cinematográfica.