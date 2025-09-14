Martha Higareda y Lewis Howes revelan el género de sus bebés

En el Summit of Greatness, Martha Higareda y Lewis Howes hicieron una revaloración de género, en medio de lágrimas, aplausos y gran emoción.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

La actriz mexicana Martha Higareda y el conferencista Lewis Howes compartieron uno de los momentos más emotivos de su relación durante el Summit of Greatness, evento anual enfocado en el desarrollo personal.

En plena conferencia, la pareja sorprendió al público con una revelación muy especial: el género de los gemelos que esperan desde hace unos meses. Entre sonrisas nerviosas, Howes anunció que habría dos momentos clave, uno para cada bebé.

Cuando la cuenta regresiva terminó, el escenario se iluminó con humo rosa y chispas, confirmando que el primer bebé es niña. Segundos después, el ritual se repitió y, para sorpresa de todos, el resultado volvió a ser el mismo: su segundo bebé también será niña.

El ambiente se llenó de aplausos y emoción mientras Higareda y Howes se abrazaban, visiblemente conmovidos. Ambos compartieron lágrimas de felicidad ante los asistentes que fueron testigos de la noticia.

De acuerdo con la pareja, sus hijas nacerán en octubre de 2025, un acontecimiento que ya celebran con ilusión. A través de redes sociales, recibieron cientos de mensajes de felicitación de parte de seguidores y amigos que acompañan de cerca este nuevo capítulo en sus vidas.