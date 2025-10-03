Maroon 5 inaugura la Arena Guadalajara ante 16,000 asistentes

El recinto sorprendió por su amplitud, limpieza y comodidad, así como por la agilidad en accesos, gracias al operativo vial bien ejecutado y personal capacitado

Tu navegador no soporta el elemento de video.

La Arena Guadalajara abrió oficialmente sus puertas este jueves con un concierto inaugural protagonizado por la banda estadounidense Maroon 5, que reunió a más de 16,000 personas en una noche llena de emoción, música y celebración.

El recinto sorprendió por su amplitud, limpieza y comodidad, así como por la agilidad en los accesos, gracias a un operativo vial bien ejecutado y personal capacitado que orientó a los asistentes.

Desde su llegada, el público pudo disfrutar de las instalaciones y capturar fotos en el nuevo ícono del entretenimiento en Jalisco.

La banda californiana, encabezada por Adam Levine, encendió el escenario con clásicos como "This Love", "Animals", "Stereo Hearts" y "One More Night", en un espectáculo que mantuvo la energía al máximo.

Levine, con su característico carisma, conectó con el público y los animó a cantar “libres y fuerte”, provocando euforia en cada rincón del recinto.

Durante la noche, la venta de alimentos y bebidas fue constante, mientras los asistentes exploraban el espacio y se empapaban del ambiente festivo.

A través de sus redes sociales, la Arena Guadalajara confirmó el éxito de su primer evento con un mensaje claro: "Casa llena".

Este gran arranque marca el comienzo de una ambiciosa agenda de espectáculos nacionales e internacionales, consolidando a la Arena Guadalajara como el nuevo epicentro del entretenimiento en el occidente del país.