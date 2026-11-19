Más de 200 figuras e instituciones del cine firmaron una declaración contra la condena de cinco años al director iraní Jafar Panahi

Mark Ruffalo, Tilda Swinton, Michael Moore y Barry Jenkins se encuentran entre las más de 200 personalidades e instituciones de la industria cinematográfica que expresaron su respaldo al director iraní Jafar Panahi, luego de que un tribunal de Teherán le impusiera una nueva condena de cinco años y un mes de prisión.

La declaración, compartida con la revista Variety, también manifiesta preocupación por las medidas adicionales contra el cineasta, que incluyen la confiscación de sus bienes, el congelamiento de sus cuentas bancarias y restricciones durante dos años para viajar y utilizar redes sociales.

El pronunciamiento fue impulsado por la Coalición Internacional para Cineastas en Riesgo, en colaboración con un grupo de realizadores de Estados Unidos y Europa. Entre quienes respaldan la iniciativa también figuran Alex Gibney, Laura Poitras, Kleber Mendonça Filho, Jacques Audiard y Olivier Assayas.

La industria cinematográfica exige retirar las sanciones

En el documento, los firmantes aseguran estar "profundamente preocupados" por la nueva sentencia contra Panahi y las restricciones que enfrenta. También solicitaron al Tribunal Revolucionario de Teherán que revierta las medidas judiciales y respete el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Irán es signatario.

"Nos solidarizamos con el señor Panahi y con todos los iraníes que enfrentan persecución por su trabajo a manos de su propio gobierno", señala el texto.

La declaración también destaca el papel de los artistas para construir entendimiento entre distintas sociedades y defender la libertad de expresión. Sus autores consideran que la comunidad creativa internacional debe mantenerse unida para proteger el derecho de los cineastas a desarrollar su trabajo sin temor a represalias.

Jafar Panahi ya enfrentaba otra condena

El documento recuerda que en diciembre pasado Irán impuso a Panahi una sentencia de un año de prisión y una prohibición de dos años para salir del país. Pese a ese antecedente y a los riesgos que implicaba su regreso, el director volvió a territorio iraní en marzo de 2026.

Los firmantes señalaron que el cineasta tomó esa decisión por su apego a su país y su intención de permanecer allí para continuar trabajando.

La nueva resolución judicial contempla cinco años y un mes de cárcel, además de la confiscación de sus bienes, el congelamiento de sus cuentas bancarias y las prohibiciones de viajar y utilizar redes sociales durante dos años.

Reconocen la trayectoria del ganador de la Palma de Oro

La declaración también repasa la trayectoria de Panahi y la importancia de sus películas para acercar la cultura iraní al público internacional.

Entre sus trabajos más reconocidos se encuentran "El globo blanco", que obtuvo la Cámara de Oro en Cannes en 1995; "El círculo", ganadora del León de Oro de Venecia en 2000; "Fuera de juego", distinguida con el Oso de Plata de Berlín en 2006; y "Taxi", que consiguió el Oso de Oro en 2015.

También mencionan "No Bears", que recibió el Premio Especial del Jurado en Venecia en 2022, y "Un simple accidente" ("It Was Just an Accident"), producción con la que Panahi obtuvo la Palma de Oro del Festival de Cannes en 2025.

El respaldo de las figuras del cine se suma a la postura expresada por el Festival de Cannes, que también condenó la persecución judicial contra el realizador iraní y pidió a la comunidad internacional intervenir para evitar su encarcelamiento.