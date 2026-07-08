Mariska Hargitay será conductora de los Premios Emmy 2026

Mariska Hargitay fue elegida para conducir la edición número 78 de los Premios Emmy, convirtiéndose en la primera mujer en encabezar la ceremonia

La actriz y productora ejecutiva Mariska Hargitay fue elegida para conducir la edición número 78 de los Premios Emmy, convirtiéndose en la primera mujer en encabezar la ceremonia en los últimos 15 años.

La protagonista de Law & Order: SVU estará al frente de la gala que se celebrará el próximo 14 de septiembre en el Peacock Theater de LA Live, en Los Ángeles. La ceremonia será transmitida en vivo por NBC y la plataforma Peacock.

Un regreso histórico

Con esta designación, Hargitay rompe una ausencia de conductoras femeninas que se mantenía desde 2011, cuando Jane Lynch presentó la ceremonia. Además, se convierte en apenas la cuarta mujer en conducir los Emmy en lo que va del siglo, después de Ellen DeGeneres, Heidi Klum y la propia Lynch.

En años recientes, la Academia de Televisión y NBC habían optado por comediantes o presentadores de programas nocturnos para conducir la premiación, entre ellos Kenan Thompson, Michael Che, Colin Jost y Nate Bargatze.

Al anunciar su participación, Hargitay expresó que es un honor formar parte de la celebración del centenario de NBC y reconocer el trabajo de quienes hacen posible la televisión.

"Sacar a la luz historias importantes ha sido la esencia de mi carrera. Es un gran honor presentar la 78.ª edición de los Premios Emmy y celebrar a esta extraordinaria comunidad de narradores", señaló la actriz en un comunicado.

Por su parte, Jen Neal, vicepresidenta ejecutiva de eventos en vivo y especiales de NBC/Peacock, afirmó que pocas intérpretes han dejado una huella tan importante en la televisión como Hargitay, destacando las 27 temporadas en las que ha dado vida a Olivia Benson.

Una trayectoria ligada a los Emmy

Hargitay mantiene una estrecha relación con los Premios Emmy. En 2006 obtuvo el galardón a Mejor Actriz Principal de Drama por Law & Order: SVU, categoría en la que fue nominada en ocho ocasiones consecutivas entre 2004 y 2011.

También recibió un Emmy de Noticias y Documentales en 2017 como productora de I Am Evidence y ha participado como presentadora en distintas ceremonias, incluida la edición del año pasado, donde formó parte del homenaje por el 35 aniversario de la franquicia Law & Order.

Un gran momento profesional

La actriz atraviesa uno de los años más destacados de su carrera. Recientemente concluyó su debut en Broadway con la obra Every Brilliant Thing y su documental My Mom Jayne, dedicado a la vida de su madre Jayne Mansfield, ha sido postulado para competir en la categoría de documental especial de los Emmy.

Además de protagonizar y producir Law & Order: SVU, Hargitay también dirige episodios de la serie, que estrenará su temporada número 28 este otoño y alcanzará el episodio 600.

La Academia de Televisión dará a conocer las nominaciones para la edición número 78 de los Premios Emmy el 8 de julio mediante una transmisión en vivo a través de Emmys.com.

En tanto, las ceremonias de los Premios Emmy de Artes Creativas se realizarán los días 5 y 6 de septiembre, antes de la gala principal del 14 de septiembre.