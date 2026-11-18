El presentador y la exreina encabezarán la final del certamen el 24 de noviembre en Puerto Rico, junto a otras figuras de la televisión y antiguas ganadoras

El presentador de televisión Mario López y R'Bonney Gabriel, quien obtuvo el título de Miss Universo en 2022, fueron elegidos para conducir la gran final de Miss Universo 2026, programada para el próximo 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan.

La organización del certamen anunció este martes la integración del equipo de presentadores que participará en la edición número 75 del concurso, que tendrá como sede a la isla caribeña.

Exreinas de belleza participarán en la transmisión

La conducción de la transmisión también contará con la participación de Dayanara Torres, Miss Universo 1993 y representante de Puerto Rico, así como de la actriz y comunicadora estadounidense Zuri Hall, quienes estarán a cargo de los comentarios.

El grupo se completará con Denise Quiñones y Zuleyka Rivera, ganadoras de las ediciones de 2001 y 2006, respectivamente, además de Lance Bass, cantante de la agrupación NSYNC.

Ronald Day, principal oficial ejecutivo de Miss Universe Organization (MUO), destacó la importancia de reunir a personalidades reconocidas y antiguas ganadoras para celebrar el aniversario del concurso.

"Celebrar los 75 años de Miss Universe merece contar con un grupo extraordinario de figuras que representen la historia, el alcance y el espíritu de nuestra organización", expresó.

También manifestó el orgullo de la organización por reunir a "talentos de reconocimiento internacional y a exreinas que han dejado su huella en el certamen".

Puerto Rico tendrá tres noches de competencia

Las actividades principales comenzarán el sábado 21 de noviembre con la competencia de Trajes Típicos, que será presentada por Zuleyka Rivera. En esta etapa, las 116 participantes mostrarán vestuarios inspirados en la cultura, las tradiciones y la identidad de sus respectivos países.

Un día después, el domingo 22 de noviembre, Denise Quiñones conducirá la competencia preliminar, considerada una de las etapas decisivas para las concursantes, pues será su última oportunidad de asegurar un lugar en la gran final.

La celebración concluirá el martes 24 de noviembre con la gala final y la coronación de Miss Universo 2026, en el Coliseo de Puerto Rico.

Así será la corona de Miss Universo 2026

La ganadora recibirá la corona denominada "El Resplandor del Legado Eterno", una pieza de alta joyería diseñada por George Wittels en colaboración con Maison d'OR, una casa privada de joyería con sede en París.

La pieza está elaborada en oro blanco de 18 quilates y cuenta con 3 mil 150 diamantes de talla brillante.

Mientras se desarrollan las actividades del concurso, las 116 delegadas procedentes de los cinco continentes permanecen hospedadas en el San Juan Marriott Resort & Stellaris Casino, ubicado en el sector Condado, donde tienen previsto permanecer hasta el 25 de noviembre.

¿Cómo votar por las candidatas a Miss Universo?

Los seguidores del certamen podrán apoyar a sus representantes favoritas mediante la votación oficial disponible en missuniverseorg.com/vote. La candidata que obtenga la mayor cantidad de votos del público conseguirá un lugar entre las 30 semifinalistas.

Puerto Rico será anfitrión de Miss Universo por cuarta ocasión, después de haber recibido el concurso en 1972, 2001 y 2002. La realización de esta edición generará más de mil 100 empleos temporales, directos e indirectos, según informó el año pasado la gobernadora de la isla, Jennifer González.