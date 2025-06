Mario Bautista en el remix del himno oficial de la Leagues Cup

La Leagues Cup (Copa de Ligas) anunció este lunes el regreso de su himno oficial, 'Nuestros Colores', reimaginado con un remix del cantante mexicano Mario Bautista y producido por el cubanoestadounidense Emilio Estefan.

La Leagues Cup actualiza su himno cada año para atraer a nuevas generaciones de aficionados, destacar el talento emergente y continuar construyendo una tradición musical que evoluciona junto con el torneo, explicaron los organizadores.

¡A bailar! 🎶



This 'Nuestros Colores' remix is SO hot 🥵



Watch the official 2025 anthem's remix new video featuring @mariobautista_, @Emily_Estefan, @TabBep and more 🎤



Nos vemos en 50 días en #LeaguesCup2025 🏆 pic.twitter.com/tq5j70FKpI