Mariel Colón responde declaraciones de Cruz Martínez

Por: Italia Herrera 15 Febrero 2026, 01:05

Colón enfatizó que su postura se basa en información directa proporcionada por la intérprete, y dejó claro que no entrará en confrontaciones públicas

Mariel Colón, abogada de la cantante Alicia Villarreal, respondió públicamente a las declaraciones de Cruz Martínez respecto a con quién viven los hijos de ambos. Abogada desmiente versión de Cruz Martínez Durante una rueda de prensa, la litigante aseguró que los menores viven con su clienta, luego de que Cruz señalara que Félix y Cruz residen con él. "Yo tuve que aclarar porque me consta que los hijos de mi clienta viven con ella" Colón enfatizó que su postura se basa en información directa proporcionada por la intérprete, y dejó claro que no entrará en confrontaciones públicas. "La realidad es que él (Cruz Martínez) va a decir una cosa, y va a decir otras; ahí yo ya no quiero seguir abundando en el tema, yo aclaré la información que tengo de primera mano por mi clienta" Asegura tener pruebas La abogada también afirmó contar con elementos que respaldan su declaración, incluyendo comprobantes relacionados con los gastos de los menores. "Aparte de que tengo pruebas de que mi clienta paga cosas de sus 'chamacos' y que viven con ella" Para concluir, señaló que no continuará profundizando en el asunto, al considerar que no existe un punto adicional que aportar en este momento.