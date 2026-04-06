Marichelo Puente reaparece sin Jorge D’Alessio tras separación

En redes sociales se destacó la ausencia del músico, lo que avivó aún más los rumores sobre una posible crisis en su relación

Marichelo Puente volvió a aparecer públicamente en medio de la polémica por una supuesta infidelidad de su esposo, Jorge D’Alessio.

La actriz compartió momentos junto a su familia, mostrándose tranquila y sonriente, lo que llamó la atención de sus seguidores.

Sin embargo, lo que más destacó fue la ausencia del músico, lo que avivó aún más los rumores sobre una posible crisis en su relación.

Este encuentro familiar ocurre en medio de versiones que apuntan a una separación, luego de que surgieran señalamientos de una supuesta infidelidad, aunque ninguno de los dos lo ha confirmado oficialmente.

Hasta ahora, Marichelo Puente ha optado por no dar declaraciones directas, mientras la situación sigue generando conversación en redes sociales y medios de espectáculos.