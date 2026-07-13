Marichelo inicia eliminación de tatuajes tras su separación

La actriz explicó que apenas se sometió a la primera sesión y que aún desconoce cuántos tratamientos necesitará para borrar por completo los diseños

La separación entre Jorge D’Alessio y Marichelo vuelve a dar que hablar. A unos días de que la expareja habría cumplido 15 años de matrimonio, el líder de Matute fue captado en actitud cariñosa con una mujer, mientras que Marichelo compartió que inició el proceso para eliminar los tatuajes que simbolizaban su historia de amor.

Jorge D’Alessio es captado con una mujer

Las imágenes del músico fueron difundidas por la periodista Nelssie Carrillo y muestran a Jorge D’Alessio abrazando, riendo e intercambiando un beso con una mujer, lo que desató especulaciones sobre un posible nuevo romance. Hasta el momento, el cantante no ha hecho declaraciones al respecto.

Por su parte, Marichelo publicó en sus redes sociales que acudió a una clínica especializada para comenzar a remover los tatuajes que se realizó durante su matrimonio. Incluso, aprovechó para aconsejar a sus seguidores que piensen muy bien antes de tatuarse, pues aseguró que el procedimiento para eliminarlos también resulta doloroso.

La actriz explicó que apenas se sometió a la primera sesión y que aún desconoce cuántos tratamientos necesitará para borrar por completo los diseños, entre ellos un candado en forma de corazón y la frase “De tu mano”, que compartía con Jorge D’Alessio.

La expareja vuelve a ser tema en redes sociales

Aunque ambos han señalado que buscan mantener una relación cordial por el bienestar de sus hijos, las recientes imágenes y la decisión de Marichelo de borrar los tatuajes han vuelto a colocar su separación en el centro de la conversación en redes sociales.