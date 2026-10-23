Maribel Guardia renuncia temporalmente a convivir con su nieto

La actriz teme que los encuentros con José Julián deriven en nuevas acusaciones legales. Asegura que su amor por el menor permanece intacto

Maribel Guardia atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida familiar, luego de anunciar que renunciará, por ahora, a convivir con su nieto José Julián, hijo del fallecido cantante Julián Figueroa y de Imelda Garza Tuñón.

La actriz tomó esta decisión cuando estaba cerca de conseguir el derecho de convivencia con el pequeño, una situación que ha generado preocupación por el impacto emocional que representa para ella.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, Maribel explicó que su determinación no se debe a una falta de amor, sino al temor de que el encuentro pueda utilizarse para perjudicarla legalmente a ella y a su esposo, Marco Chacón.

Según su versión, teme que durante una futura convivencia surjan nuevas acusaciones de presunto maltrato contra el menor. Estas afirmaciones forman parte de la postura de la actriz dentro del conflicto legal que mantiene con su exnuera.

La costarricense también señaló que la situación se complicó después de que, según denunció, se presentara un dictamen privado en el que se atribuyen al niño declaraciones relacionadas con presuntas agresiones. Maribel cuestionó la información y expresó su preocupación por lo que considera un posible intento de utilizar al pequeño en medio de la disputa familiar. Hasta el momento, estas declaraciones corresponden a la versión de la actriz y no deben interpretarse como hechos judicialmente comprobados.

A su salida de la Fiscalía, el pasado 21 de octubre, Guardia habló brevemente con los medios de comunicación y dejó ver lo difícil que ha sido enfrentar esta decisión.

“Es muy doloroso para mí”, expresó al explicar que prefería no continuar hablando públicamente del tema. También manifestó su deseo de conservar los recuerdos de los momentos que compartió con su nieto y dejó abierta la esperanza de que algún día puedan reencontrarse.

El vínculo entre Maribel y José Julián es especialmente significativo para la actriz, pues ha contado que cuidó del pequeño desde su nacimiento hasta los ocho años.

Además, después de la muerte de su hijo Julián Figueroa, en abril de 2023, la relación con su nieto representa una conexión emocional muy importante con él. Por eso, la posibilidad de mantenerse alejada del menor supone una pérdida especialmente dolorosa.

Por ahora, la actriz ha expresado que necesita tomar distancia del conflicto público y evitar que la situación continúe desgastándola emocionalmente.

Aunque renunció a la convivencia por el momento, insiste en que su amor por José Julián permanece intacto. Mientras la disputa legal continúa, queda la esperanza de que los adultos involucrados puedan encontrar una solución que priorice el bienestar del niño y permita, eventualmente, reconstruir los lazos familiares.