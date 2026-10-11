Maribel Guardia presume a sus 'hermanas' de la vida

Junto a Olivia Collins y Lourdes Munguía, la conductora celebró décadas de complicidad con un espectacular posado en vestidos de gala.

En un emotivo encuentro que cautivó a sus seguidores en redes sociales, la actriz y conductora Maribel Guardia compartió una fotografía junto a dos de sus más cercanas y entrañables amigas del medio artístico, Lourdes Munguía y Olivia Collins.

Luciendo espectaculares vestidos de gala diseñados por el reconocido diseñador de modas Mitzy, las tres icónicas figuras del espectáculo mexicano posaron luciendo entallados vestidos llenos de pedrería y brillo en tonos rojo, verde y morado. La publicación fue acompañada por un cariñoso mensaje firmado por Guardia, en el que destacó la profunda conexión que las une desde sus inicios en la televisión y el teatro.

A través de su cuenta oficial de Instagram (@maribelguardia), la artista dedicó unas emotivas palabras para reconocer el valor de esta entrañable relación de vida:

“Estas dos mujeres, @lourdes.munguia y @oliviacollinsmx han sido mis hermanas desde que tenía dieciocho años. Grandes actrices, compañeras de vida, cómplices del alma. Qué honor tan grande ha sido tenerlas en mi camino. Hoy, vestidas por el gran @mitzyofficial_, diseñador de estrellas, celebro su amistad, su amor y la suerte de tenerlas”.

El reencuentro generó una oleada de mensajes afectuosos por parte de colegas de la industria del entretenimiento y fanáticos:

La actriz Lourdes Munguía respondió con afecto escribiendo “¡¡¡Yo te amo más!!!”, mientras que figuras como Laura Flores las calificó cariñosamente como un “¡¡¡Trío de Bellas!!!”.

La publicación acumuló miles de me gusta e interacciones en cuestión de horas, con fanáticos elogiando el elegante estilismo de las tres celebridades y resaltando el ejemplo de amistad verdadera que proyectan tras décadas de trayectoria artística.

Con este elegante posado, las tres queridas actrices reafirman el fuerte lazo afectivo que han consolidado con el paso del tiempo, manteniéndose vigentes como íconos de la televisión mexicana.