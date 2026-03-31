Maribel Guardia planea hacerse un tatuaje en honor su hijo

Para la actriz costarricensemexicana este tatuaje no solo será un recuerdo visual, sino una manera de llevar consigo la esencia de su hijo.

Maribel Guardia conmovió a sus seguidores al anunciar que, a sus 66 años, se realizará su primer tatuaje como homenaje a su hijo Julián Figueroa, una decisión que ha tocado fibras sensibles entre el público.

La actriz explicó que este gesto forma parte de su proceso de duelo, a casi tres años de su fallecimiento, buscando una forma íntima y permanente de mantenerlo presente en su vida.

Un símbolo con profundo significado espiritual

El diseño elegido tiene un significado especial, ya que está inspirado en una marca que Julián Figueroa tenía en la mano, con forma de paloma o “espíritu santo”, símbolo que para ella representa protección, guía y conexión espiritual.

Para Maribel Guardia, este tatuaje no solo será un recuerdo visual, sino una manera de llevar consigo la esencia de su hijo, transformando el dolor en un acto de amor que perdure en el tiempo.

¿Dónde se hará el tatuaje?

La actriz también reveló que aún analiza en qué parte del cuerpo se realizará el tatuaje, considerando zonas como el pecho, el antebrazo o incluso la mano, cada una con un significado distinto en su proceso personal.

Además, no descarta añadir alas o incluso el nombre de su hijo, elementos que podrían reforzar el carácter emocional y simbólico de este homenaje.

Reacciones y apoyo en redes sociales

La noticia generó una ola de mensajes de apoyo, empatía y cariño en redes sociales, donde sus seguidores han acompañado a Maribel Guardia en este camino, reconociendo la fortaleza con la que ha enfrentado su pérdida.

Este gesto se ha convertido en un emotivo homenaje lleno de amor, donde la memoria de Julián Figueroa permanece viva a través de un símbolo que trasciende lo físico y se instala en lo más profundo de su historia personal.