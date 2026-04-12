Maribel Guardia mantiene las cenizas de Julián Figueroa

La actriz comparte cómo vive el duelo por Julián Figueroa; entre recuerdos y rituales personales, encuentra consuelo para sobrellevar una ausencia que persiste.

La actriz y cantante Maribel Guardia conmovió al hablar abiertamente del proceso de duelo que continúa enfrentando tras la muerte de su hijo, Julián Figueroa, a tres años de su partida.

En un reciente encuentro con la prensa, la también presentadora confesó que conserva las cenizas de su hijo en su hogar, asegurando que tenerlas cerca le brinda consuelo en medio de un dolor que, con el paso del tiempo, sigue presente.

El vínculo que mantiene con Julián Figueroa

Durante la entrevista, Maribel reveló que incluso suele “hablar” con las cenizas de Julián, una práctica que, según explicó, le da paz y le permite sentirse conectada con él en su día a día.

Un duelo que sigue, pero también se transforma

La actriz reconoció que, aunque los años han pasado, la ausencia sigue siendo profunda. Sin embargo, ha encontrado en su trabajo, en su familia y en su fe una forma de sobrellevar la pérdida, mostrando la fortaleza con la que ha transitado este proceso.