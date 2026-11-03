Maribel Guardia coloca altar en memoria de Julián Figueroa

La actriz explicó que esta tradición tiene un significado todavía más especial porque fue Julián quien le transmitió ese amor por las ofrendas.

Con el corazón lleno de recuerdos, Maribel Guardia conmemoró el Día de Muertos de una manera muy especial: preparando un altar dedicado a su hijo, Julián Figueroa, quien falleció el 9 de abril de 2023, a los 27 años. La actriz compartió un recorrido por esta ofrenda, que destacó por sus detalles y el profundo significado familiar que guarda.

La instalación fue elaborada en tres niveles, con fotografías, flores, veladoras y distintos elementos que representan la vida y los gustos del joven cantante. A través de sus redes sociales, Maribel también publicó una fotografía frente al altar, acompañada de unas palabras que conmovieron a sus seguidores: “La vida nos separó, pero el amor que nos une es más fuerte que la muerte, porque tú sigues viviendo en mí”.

Durante el recorrido, la actriz explicó que esta tradición tiene un significado todavía más especial porque fue Julián quien le transmitió ese amor por las ofrendas. Recordó que su hijo acostumbraba preparar cada año un altar para su papá, el cantante Joan Sebastian, e incluso le escribía cartas y colocaba fotografías y pertenencias para recordarlo.

Entre los objetos que Maribel decidió incluir destacan el sombrero y las botas que Julián utilizaba en sus presentaciones, además de una chamarra de cuero que perteneció originalmente a Joan Sebastian y que posteriormente heredó su hijo. Para la actriz, estas prendas guardan historias de ambos y representan una conexión muy especial entre padre e hijo.

La ofrenda también incluyó algunos de los alimentos favoritos de Julián, como tacos, papas fritas, elotes, pan de muerto y alitas picantes. Además, colocó una imagen de San Miguel Arcángel, a quien el joven tenía devoción, y una pintura de la Virgen de Guadalupe, elaborada por la madre de Maribel, que ocupa un lugar especial en la parte superior del altar.

La actriz reconoció que recordar a su hijo es algo que hace todos los días, pero aseguró que disfruta mantener viva esta tradición mexicana, llena de color, significado y esperanza. Así, Maribel Guardia convirtió una vez más el Día de Muertos en una oportunidad para celebrar la memoria de Julián y demostrar que, aunque ya no está físicamente, su presencia continúa formando parte de su vida.