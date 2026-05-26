Maribel Guardia arremete contra Addis Tuñón por José Julián

La controversia familiar aumentó después de que un juez designó a Addis Tuñón como tutora definitiva del hijo de Julián Figueroa.

La disputa familiar en torno a la tutela de José Julián, hijo de Julián Figueroa e Imelda Tuñón, volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de las recientes declaraciones de Maribel Guardia, quien cuestionó abiertamente el papel de Addis Tuñón tras ser nombrada tutora definitiva del menor.

Durante un encuentro con medios de comunicación, la actriz lanzó fuertes señalamientos sobre la relación que Addis habría mantenido con el niño a lo largo de los últimos años.

“Ella en ocho años nunca se paró en la casa a una fiesta de cumpleaños, a la Navidad o mandarle un regalo al niño, nunca”, expresó Maribel Guardia.

Maribel asegura que su prioridad es José Julián

La actriz también afirmó que su principal interés continúa siendo el bienestar del menor y aseguró que incluso ofreció hacerse cargo de todos sus gastos ante las autoridades.

“Decirle a Ady que ella es madre y algún día va a ser abuela. Que recuerde que a quien tiene que defender realmente es al niño. Yo estoy incondicional para José Julián y hasta le dije a la jueza que quería correr con todos sus gastos, pero no quisieron”, agregó.

La controversia familiar aumentó después de que un juez designó a Addis Tuñón como tutora definitiva del hijo de Julián Figueroa.

La herencia de Julián Figueroa sigue generando tensión

Tras el fallo, Addis Tuñón informó que buscaría remover a Marco Chacón como albacea del patrimonio de José Julián para garantizar transparencia en el manejo de los bienes.

Maribel Guardia defendió públicamente a Chacón y negó cualquier irregularidad relacionada con la administración de la herencia del menor.