Maribel Guardia acude a la Fiscalía por caso contra Imelda Tuñón

La denuncia avanza luego de que Imelda afirmara públicamente que obtenía medicamentos controlados con recetas a su nombre para dárselos en secreto a Julián

Maribel Guardia se presentó este miércoles en la Fiscalía CDMX para dar seguimiento a la denuncia penal contra su exnuera, Imelda Garza, por delitos contra la salud y presunto homicidio en perjuicio de su hijo Julián Figueroa.

La denuncia avanza luego de que Imelda afirmara públicamente que obtenía medicamentos controlados con recetas a su nombre para dárselos en secreto a Julián.

Por recomendación de su abogada, la actriz evitó dar detalles del caso, aunque habló de su nieto José Julián, por quien también presentó una denuncia por abandono de menor tras las amenazas de Imelda de llevárselo fuera de México. “Yo muero por ver a ese niño, aunque lo veo difícil”, confesó.

Sobre las medidas de protección que Imelda asegura haber obtenido para que Maribel, Marco Chacón y sus abogados no la mencionen en público, la actriz afirmó que aún no ha sido notificada y aclaró: “No es porque yo hable de alguien, es porque alguien siempre habla de mí”.

Pese al proceso legal, Maribel Guardia mantiene su agenda y brilló en la pasarela anual de su amigo, el diseñador Mitzi, donde lució un vestido plateado de flecos.