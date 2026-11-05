Maribel Guardia aclara que no pedirá prueba de ADN a su nieto

El mensaje llega en medio del conflicto legal que mantiene con su exnuera, Imelda Tuñón, y que ha incluido diferencias con la convivencia familiar

Maribel Guardia volvió a pronunciarse sobre la situación familiar que enfrenta desde hace meses y esta vez quiso dejar algo muy claro: no tiene intención de solicitar una prueba de ADN a su nieto, José Julián, hijo del fallecido cantante Julián Figueroa.

A través de sus redes sociales, la actriz compartió un comunicado en el que explicó que, por recomendación de sus abogados y debido a los procedimientos judiciales que siguen en curso, decidió no hacer declaraciones sobre el caso por el momento.

Sin embargo, aprovechó el mensaje para desmentir cualquier versión sobre una supuesta intención de comprobar la paternidad del menor.

“Es pertinente aclarar que NO he solicitado, ni solicitaré, una prueba de ADN respecto de mi nieto, pues para mí basta verlo para reconocer que es hijo de mi hijo Julián”, escribió.

El mensaje llega en medio del conflicto legal que mantiene con su exnuera, Imelda Tuñón, madre del pequeño, y que ha incluido diferencias relacionadas con la convivencia familiar.

Cabe recordar que en octubre pasado Maribel anunció que dejaría de buscar, por el momento, un acercamiento con su nieto, debido a las preocupaciones que expresó sobre el desarrollo de un posible encuentro.

Por ahora, la actriz aseguró que evitará dar más declaraciones mientras continúan las diligencias judiciales y pidió comprensión a los medios de comunicación.