Maribel Guardia aclara implante de naltrexona

La naltrexona es un medicamento aprobado por la FDA que se usa como coadyuvante para tratar adicciones al alcohol u opioides,

Maribel Guardia rompió el silencio sobre las fuertes acusaciones relacionadas con el implante de naltrexona que le colocaron a su hijo, el cantante Julián Figueroa, y aseguró categóricamente que ese tratamiento no tuvo ninguna relación con el infarto que le costó la vida en abril de 2023.

Señala que la versión carece de sustento médico

En una carta publicada a través de medios internacionales, la actriz explicó que la controversia surgió después de que su exnuera sugiriera que dicho implante podría haber causado la muerte del joven, una versión que Maribel calificó de “ignorancia tremenda” y sin fundamento médico.

¿Qué es la naltrexona y para qué se utiliza?

Según la explicación de Guardia, la naltrexona es un medicamento aprobado por la FDA que se usa como coadyuvante para tratar adicciones al alcohol u opioides, bloqueando los efectos gratificantes del consumo.

Detalla el proceso que siguió Julián Figueroa

Precisó que su hijo, de 27 años, quiso someterse a ese tratamiento como parte de su proceso de rehabilitación, con el apoyo tanto de ella como de su esposo, Marco Chacón, y tras haber estado internado 35 días en una clínica especializada, cumpliendo con los requisitos para recibir el implante.

La actriz enfatizó que, aunque Julián decidió no quedarse internado para continuar con terapia después del procedimiento, esa decisión personal no cambió ni influyó en la causa oficial de su muerte, que fue un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, según el parte médico. Con su declaración, Maribel Guardia busca poner fin a las especulaciones y reafirmar que el tratamiento no fue determinante en el trágico desenlace.

Maribel Guardia rompe el silencio tras acusaciones de Imelda Tuñón

Maribel Guardia rompe el silencio a través de redes sociales, tras acusaciones de Imelda Tuñón, viuda de su hijo, José Julián Figueroa.

Imelda Tuñón mencionó en un audio filtrado en redes sociales que su difunto esposo José Julián, fue abusado por su hermano José Manuel Figueroa.

“Pido, se respete la memoria de mi hijo que no está para defenderse y que le permitamos descansar en paz. A nosotros ya nos han calumniado hasta el cansancio, pido que no involucren a terceros (José Manuel), con absoluta irresponsabilidad y ayuda urgente.” escribió Maribel Guardia.

Maribel dijo que su intención no es quedarse con su nieto; sin embargo, pide que respeten también a Imelda Tuñón.

"No es mi intención quedarme con mi nieto, pero si protegerlo”, dijo Guardia.

También hace un llamado a la madre de su nieto, quien asegura que necesita ayuda.