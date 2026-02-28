Mariana Ochoa habla sobre el mal uso del nombre de OV7

La cantante estuvo en Monterrey para promocionar su nuevo sencillo “Sala 22”, el cual se inspiró en una ex pareja que se encontró en el aeropuerto

Tu navegador no soporta el elemento de video.

La cantante Mariana Ochoa se encuentra en Monterrey y habló acerca del mal uso del nombre “OV7” en la publicidad del evento “90s pop tour”: El Antro” para una fecha en San Luis Potosí.

La cantante dijo que no procederá legalmente, ya que en días pasados mencionó en una entrevista que se asesoró legalmente con un abogado, ya que no le parecía que anunciaran una fecha de Ov7 sin su consentimiento.

“No, no hay ningún proceso legal, hubo una consultoría con un abogado y la verdad, este, decidimos dejarlo por la paz.

Pero, no, pero no te has mantenido en comunicación con Ari o algo que te haya mencionado

No, no, no”, comentó Ochoa.

La cantante estuvo en Monterrey para promocionar su nuevo sencillo “Sala 22”, el cual se inspiró en una ex pareja que se encontró en el aeropuerto. Mariana le dio una segunda oportunidad; sin embargo, se dio cuenta de que las cosas no cambiaron.

En este 2026, también lanzará su nueva discografía, y un adelanto que mencionó fue que una canción será de la mano de Mariana Seoane.