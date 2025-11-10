Mariana Echeverría desmiente rumor sobre la muerte de su hijo

La conductora criticó a medios por difundir noticias falsas tras el accidente de su hijo y pidió no consumir contenido amarillista en redes

Después de que diversos medios difundieron rumores sin fundamentos sobre la supuesta muerte del hijo de Mariana Echeverría, esta última utilizó sus redes sociales para desmentir dicha información y denunciar públicamente a los medios responsables de propagar dicha noticia.

Y es que, durante las últimas horas, diversos medios de espectáculos replicaron titulares en los que aseguraban que la actriz mexicana se encontraba de luto por el supuesto fallecimiento de su hijo.

Fue mediante sus historias de Instagram donde Echeverría exhibió capturas de pantallas de diversos sitios que iniciaron y amplificaron el rumor.

En una de las capturas que mostró se leía “Tragedia”. Tras revelar que su hijo se atragantó, Mariana Echeverría anuncia muerte”, lo que motivó su respuesta directa.

“¿No se cansan de vender notas con títulos tan amarillistas por unos cuantos pesos?”, criticó la conductora, añadiendo: “Me parece muy bajo todo lo que hace esta y muchos medios más en redes” y acompañando el mensaje con un emoji de vómito.

Otra de las capturas que mostró fue una del perfil de Facebook de Cuéntamelo Ya, de quien Echeverría aseguró que "no podía esperar menos".

Tras evidenciar a los medios, la presentadora también señaló que estas páginas recurren a este tipo de titulares sensacionalistas para monetizar y pidió a sus fans evitar consumir este tipo de contenidos.

Aunado a esto, subrayó el impacto negativo de este tipo de fake news en su entorno cercano, afirmando que tales publicaciones solo generan dolor y preocupación entre sus allegados.

Esta controversia se originó a partir de un episodio sufrido por la misma artista, el cual hizo de conocimiento público.

Se trata del incidente que sufrió su hijo de cinco años, Lucca, quien estuvo a punto de ahogarse mientras ella le preparaba una sesión de fotos por el Día de Muertos y grababa un vídeo.

El incidente fue difundido a través de las redes sociales y generó una ola de mensajes de apoyo de otros padres, pero también vino con críticas por haber documentado el momento.

Según Mariana, el accidente ocurrió cuando Lucca comió un totopo y comenzó a atragantarse y describió esta situación como “segundos eternos” en los que la vida de su hijo estuvo en riesgo.

Pese a las críticas, la conductora explicó que el propósito de compartir dicho metraje fue alertar a otras familias sobre la importancia de conocer los primeros auxilios.

“Todos deberíamos saber sobre primeros auxilios. Como papás estamos a un respiro de una emergencia y tener ese conocimiento puede marcar la diferencia entre el miedo y la vida”, sentenció.