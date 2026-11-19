Mattel lanzó una segunda muñeca de Mariah Carey, con un atuendo inspirado en la portada de su álbum navideño “Merry Christmas” de 1994

Mariah Carey volverá a convertirse en una muñeca Barbie con una edición especial dedicada a su legado musical navideño. Mattel presentó una nueva figura coleccionable inspirada en el atuendo de Santa Claus que la cantante luce en el video de su emblemática canción "All I Want for Christmas Is You".

El lanzamiento llega justo al inicio de la temporada decembrina y representa la segunda colaboración de la intérprete con la compañía juguetera, después de la muñeca que presentó en 2023.

Así es la nueva Barbie de Mariah Carey

La figura recrea el estilo festivo de la cantante, con un traje rojo de inspiración navideña, similar al que utilizó en la portada de su álbum "Merry Christmas", publicado en 1994, y en la estética asociada con su famoso tema navideño.

La muñeca incluye detalles que hacen referencia a la imagen característica de Carey, entre ellos su larga cabellera rubia, accesorios personales y elementos relacionados con su trayectoria musical. El diseño busca convertir uno de los looks más reconocibles de la artista en una pieza para coleccionistas.

La nueva Barbie forma parte de la línea Signature de Mattel, dedicada a figuras de la cultura popular y personalidades destacadas del entretenimiento.

¿Cuánto cuesta y dónde comprar la Barbie de Mariah Carey?

La muñeca estará disponible a partir del 18 de noviembre de 2026 a través de la tienda oficial Mattel Creations. De acuerdo con información publicada por otros medios estadounidenses, su precio de lanzamiento es de 80 dólares.

La compañía también contempla su comercialización mediante otros distribuidores, aunque la disponibilidad puede variar según el establecimiento y la región.

La primera Barbie de Mariah Carey salió a la venta en 2023. Aquella edición mostraba a la cantante con un vestido rojo brillante, inspirado en uno de sus atuendos de temporada. La nueva versión apuesta por una imagen diferente, con referencias directas al universo visual de su canción más emblemática de Navidad.

Mariah Carey suma otra figura a la colección Barbie Signature

Con este lanzamiento, Carey se incorpora nuevamente a la lista de artistas homenajeadas por Mattel mediante su colección de muñecas. Entre las figuras musicales que han recibido este reconocimiento se encuentran Whitney Houston, Céline Dion, Tina Turner, Stevie Nicks, Kylie Minogue, Gloria Estefan y Aaliyah.

La cantante celebró la colaboración y expresó que la temporada navideña siempre ha tenido un significado especial para ella.