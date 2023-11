Mariah Carey se 'descongela' para dar comienzo a la Navidad

Cada 1 de noviembre, la canción de Mariah Carey, 'All I Want For Christmas Is You', marca el inicio de la temporada navideña, y este 2023, no fue la excepción.

¡Adiós, Halloween! Mariah Carey, la icónica cantante, dio la bienvenida a la temporada navideña cuando el reloj marcó la medianoche del 1 de noviembre.

A través de sus redes sociales, en las primeras horas de la mañana del miércoles, la actriz y compositora estadounidense se sumergió en el espíritu navideño de una manera única con su tradicional video de "MariaSZN".

En el clip, vemos una bóveda misteriosa y un reloj digital que cuenta los minutos hasta el 1 de noviembre. Cuando la bóveda se abre, nos encontramos con espeluznantes personajes de Halloween descongelando un bloque de hielo en el que está atrapada Carey, quien termina rompiéndolo con su potente voz.

"It’s time!", canta de emoción la cantante mientras se escucha de fondo los primeros acordes de su clásico de 1994, "All I Want for Christmas Is You".

A Mariah Carey se le unen sus hijos, Marruecos y Monroe, y unos elfos bailarines en un escenario con temática navideña, llenando el aire con su asombrosa voz.

Al final, Carey lanza un beso a la cámara antes de que aparezca en pantalla: "¡Es hora!".

Este emocionante anuncio marca el inicio oficial de la temporada navideña para Carey, quien previamente compartió sus disfraces de Halloween inspirados en la cultura pop en Instagram con el hashtag #NotYet. Entre sus transformaciones, se convirtió en la sensual Jessica Rabbit y en el icónico personaje de Mean Girls, Regina George, interpretado por Rachel McAdams.

Los seguidores de Carey esperan con ansias sus extravagantes celebraciones navideñas cada año. La tradición de la estrella de compartir sus transformaciones festivas ha cautivado a sus fanáticos, recordando el año pasado cuando pasó de bruja a la reina de la Navidad, montando un reno mientras disfrutaba de una bicicleta estática.

Mariah Carey anuncia su gira 'Merry Christmas One and All'

Este año, Carey también anunció nuevas fechas para su gira "Merry Christmas One and All" que comenzará el 15 de noviembre y culminará el 17 de diciembre en el famoso Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York.

La cantante de 54 años, conocida por su amor por la Navidad, compartió recientemente cómo la temporada navideña tiene un significado especial para ella debido a su infancia humilde y las experiencias que detalló en su libro "El significado de Mariah Carey."

Para Carey, la Navidad es una oportunidad de crear recuerdos felices para sus hijos y llevar alegría a todos sus fanáticos. ¡Prepárense para un festivo y emocionante "Mariah SZN"!

