Mariah Carey inaugura la Navidad 2026 con su 'It’s Time'

Como cada año, Mariah Carey marcó el inicio de la temporada navideña con su esperado anuncio “It’s Time”, una tradición que se ha convertido en un fenómeno de la cultura popular y que millones de personas esperan justo después de Halloween.

Este domingo 1 de noviembre, la cantante estadounidense publicó un nuevo video en sus redes sociales, en el que volvió a utilizar su característico grito en tono agudo para dar paso a All I Want for Christmas Is You, su emblemático éxito de 1994.

En esta ocasión, la artista sorprendió con una propuesta diferente: antes de aparecer con su imagen navideña, mostró una faceta de estética punk, en una producción que comienza durante la noche de Halloween en Nueva York.

Mariah Carey sorprende con una transformación punk

El video inicia con la leyenda “New York City… October 31st” y una cuenta regresiva que comienza a las 23:58 horas. La escena conduce a un bar donde se desarrolla una presentación de rock, con Carey caracterizada con maquillaje llamativo, peluca corta de color rojizo y vestuario de inspiración punk.

Durante la secuencia, la cantante interpreta Hermit, una canción relacionada con su proyecto musical alternativo de los años noventa, publicado bajo el nombre de Chick.

La producción muestra a Mariah sobre el escenario hasta que realiza una caída hacia el público. La pantalla se funde a negro mientras el reloj llega a la medianoche y, con el cambio de fecha, aparece su ya conocido mensaje: “It’s time”.

Enseguida, la atmósfera cambia por completo y la artista aparece con una imagen navideña para interpretar All I Want for Christmas Is You, esta vez desde lo alto de un enorme árbol de Navidad.

¿Por qué Mariah Carey anuncia la Navidad el 1 de noviembre?

La tradición de Carey surgió a partir de la popularidad de su canción navideña y de los memes que comenzaron a circular en internet.

Los usuarios bromeaban con que la cantante permanecía congelada durante buena parte del año y despertaba justo cuando terminaba Halloween para anunciar la llegada de la Navidad.

En lugar de mantenerse al margen de la tendencia, la intérprete adoptó la broma y la convirtió en una estrategia de comunicación que cada año presenta una nueva producción audiovisual.

Las primeras versiones fueron más sencillas, pero con el paso del tiempo los videos incorporaron escenarios, vestuarios y efectos especiales. Entre las propuestas anteriores destacó la de 2023, cuando Carey apareció dentro de un bloque de hielo que se rompía al llegar noviembre.

También ha recurrido a referencias de la cultura popular, como la estética de la familia Addams, con una transformación de Morticia a su característica imagen de Santa Claus.

“All I Want for Christmas Is You” vuelve a dominar la temporada

Lanzada en 1994 como parte del álbum Merry Christmas, la canción se ha convertido en uno de los temas navideños más reconocidos a nivel internacional.

Cada año, con la llegada de noviembre y diciembre, vuelve a posicionarse entre las producciones más escuchadas en plataformas digitales y estaciones de radio.

El tema también ha alcanzado cifras históricas en las listas musicales. De acuerdo con los reportes publicados sobre su trayectoria, llegó a acumular 22 semanas no consecutivas en el primer lugar del Billboard Hot 100, aunque durante 2026 fue superado por Choosin’ Texas, de Ella Langley, que alcanzó 25 semanas en la cima.