María José desafía expectativas con 'Alma de mujer', nuevo disco

La Josa, explicó que el proyecto refleja el momento personal y profesional que atraviesa después de más de tres décadas sobre los escenarios

La cantante María José reivindicó una etapa de libertad personal y artística con ‘Alma de mujer’, el disco que prepara para marzo de 2027 tras más de dos años de trabajo y con el que busca retratar su experiencia actual, lejos de las expectativas de los demás.

"El disco es una radiografía de lo que vivo como mujer y artista", declaró la intérprete en una conferencia de prensa en Ciudad de México, donde reveló que le gustaría lanzar el álbum el próximo 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer.

La artista, conocida como La Josa, explicó que el proyecto refleja el momento personal y profesional que atraviesa después de más de tres décadas sobre los escenarios y casi dos como solista.

"No estoy cumpliendo las expectativas de nadie, sino las mías propias", afirmó la cantante sobre una producción en la que trabaja desde hace más de dos años.

El nuevo álbum acompañará la actual etapa de su gira ‘Ahora o nunca’, de la que María José anunció este miércoles dos nuevas fechas para el 10 y 11 de diciembre en Ciudad de México.

En esas presentaciones, la artista adelantará parte del repertorio de ‘Alma de mujer’ junto con canciones que han marcado su carrera, como ‘Prefiero ser su amante’ y ‘No soy una señora’.

La gira ‘Ahora o nunca’ propone una renovación de su espectáculo mediante una producción audiovisual y nuevos arreglos musicales, mientras combina sus lanzamientos recientes con algunos de sus mayores éxitos.

Ahora, mientras prepara ‘Alma de mujer’, María José asegura encontrarse en una etapa en la que su propia mirada sobre la vida y la música pesa más que las expectativas externas. “Estoy cumpliendo las mías propias”, resumió.