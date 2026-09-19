María Félix revive en la nueva colección de Redondo Brand

Una propuesta llena de contrastes en la que conviven todas las líneas de Redondo Brand, de vestidos de alfombra roja a prendas para el día a día

La firma de moda Redondo Brand mostró este jueves una colección que bebe del espíritu libre, elegante y sensual de la actriz María Félix, y, para ello, eligió como escenario los históricos Jardines de los Palacios de la Finca Vista Alegre, en Madrid, recreo de la burguesía del siglo XVIII.

La fuente principal fue la pasarela del desfile que cerró la jornada de este jueves de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, mientras un grupo de mariachis se encargaba de poner banda sonora al espectáculo, que destiló México puro con diseños que parecían sacados del armario de Elena de la Vega.

Una propuesta llena de contrastes en la que conviven todas las líneas de Redondo Brand, de vestidos de alfombra roja a prendas para el día a día con denim, estampados animales y conjuntos de chaqueta sobre tejidos como organzas, tafetanes o terciopelo.

"Cuando construyo una colección siempre parto de una musa que inspire la identidad de la firma", asegura Jorge Redondo, director creativo de la casa, y "María Félix tiene fuerza, personalidad y carácter", argumenta.

Apodada 'María Bonita' por la canción que le dedicó Agustín Lara, después de su paso por Hollywood y tras retirarse vivió entre Ciudad de México y París. Por ello la colección tiene reminiscencias de la intensidad del color de la primera y de la sobriedad y serenidad de la segunda, una razón por la que el creador se decantó por el Jardín Romántico de la finca decimonónica para mostrarla.

"Nos hemos acercado a la parte más mexicana, más folclórica", detalla el diseñador español sobre las raíces de una colección de colores intensos como el rojo -marca de la casa- y el rosa, además de audaces naranjas y amarillos.

"El rojo es mi color preferido, creo que es muy favorecedor y está presente en el vestuario de mujeres como ella, con una personalidad arrolladora. Es un color que acompaña su manera de vivir", incide Redondo, que, sin embargo, quiso trasladar una visión más sobria a lo largo del tiempo, consecuente con la longevidad del personaje, introduciendo tonos con los que en su última etapa se sentía "más cómoda" como el blanco y negro.

Una paleta que se funde en siluetas de vestidos y faldas columna, que contrastan con otras muy armadas, con muchas capas de tul que coronan tejidos plisados con tafetanes, organzas y terciopelos "con un cancán más ligero que en otras ocasiones" que aporta volumen, pero también mucho movimiento.

El largo de falda a la rodilla rememora una elegancia de décadas pasadas a la que el diseñador no está dispuesto a renunciar.

Sobre la pasarela, además de vestidos de invitada, algunas piezas de punto y vaqueros combinados con top de lentejuelas.

Las mujeres adultas que siguen su vida con ilusión, que se arreglan a pesar de la edad, que siguen queriendo aprender y buscando cosas por descubrir tienen toda su admiración.

"Saben lo que les gusta y lo que les sienta bien", dice, aunque es capaz de vestir también a una joven cantante como Aitana sobre el escenario de su última gira.

Redondo Brand es una de las firmas habituales de las alfombras rojas; sus prendas las han lucido actrices como Ana Belén, Aitana Sánchez Gijón, Marta Etura o Hiba Abouk y es el autor del vestido blanco de la reina Letizia durante la visita del Papa León XIV a Barcelona. "Uno de los momentos más bonitos de mi vida", confiesa.