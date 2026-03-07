María Conchita Alonso grabó álbum con La Sonora Santanera

Esto dijo la cantante al llegar a Nuevo León porque estará en el show 'Despechadas', un espectáculo que reúne a varias intérpretes en un mismo escenario.

La actriz y cantante María Conchita Alonso llegó a Monterrey para presentarse en el espectáculo 'Despechadas', que se realizará en la Arena Monterrey, donde compartirá escenario con Rocío Banquells, Denisse de Kalafe, María del Sol y Manoella Torres.

María Conchita Alonso termina de grabar nuevo álbum

Durante su visita a la ciudad, la intérprete reveló que ya concluyó la grabación de su próxima producción discográfica, un proyecto realizado en colaboración con La Sonora Santanera.

La cantante explicó que algunos de los temas del disco ya se encuentran disponibles en plataformas musicales y adelantó que en los próximos días se lanzará un nuevo sencillo.

“Terminé de grabar mi disco próximo con La Sonora Santanera, ya las primeras dos canciones que hice con ellos 'Acaríciame' salsa y 'Vamos a Bailar Guajira' están en todas las plataformas musicales, a fin de mes vamos a lanzar 'Hazme Sentir', muy contenta, ayer terminé de grabar bastante, tengo sueño”.

Se presentará con el espectáculo 'Despechadas'

En esta presentación también participarán Rocío Banquells, Denisse de Kalafe, María del Sol y Manoella Torres, quienes interpretarán distintos temas ante el público regiomontano.

Opina sobre la situación política en Venezuela

Durante su encuentro con medios, la artista también habló sobre la captura del exgobernante Nicolás Maduro, ocurrida el pasado 3 de enero en Caracas, Venezuela bajo la administración del gobierno de Donald Trump.