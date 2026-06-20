María Antonieta rememora a Rubén Aguirre a 10 años de su muerte

A diez años de su partida, Rubén Aguirre sigue siendo recordado como una de las figuras fundamentales de la vecindad más famosa de la televisión

A una década del fallecimiento de Rubén Aguirre, el inolvidable Profesor Jirafales de “El Chavo del 8”, María Antonieta de las Nieves le rindió un emotivo homenaje a través de sus redes sociales, recordando la amistad y los momentos que compartieron durante años de trabajo.

La actriz, conocida mundialmente por dar vida a La Chilindrina, compartió un mensaje en el que expresó el cariño y la admiración que siempre sintió por su compañero de elenco, una de las figuras más queridas del universo creado por Roberto Gómez Bolaños.

En su publicación, María Antonieta destacó la calidad humana de Rubén Aguirre y aseguró que su legado continúa vivo gracias al cariño del público que sigue disfrutando de los programas que marcaron a varias generaciones.

La actriz también compartió fotografías y recuerdos de los años en los que coincidieron en grabaciones, giras y proyectos relacionados con “El Chavo del 8” y “El Chapulín Colorado”.

“Tu legado sigue vivo”, fue una de las frases que más llamó la atención de los seguidores, quienes rápidamente reaccionaron con mensajes de cariño para recordar al actor mexicano.

Rubén Aguirre falleció el 17 de junio de 2016 a los 82 años de edad, dejando una huella imborrable en la televisión latinoamericana gracias a su interpretación del estricto pero entrañable Profesor Jirafales.

Durante años, el personaje protagonizó algunas de las escenas más recordadas de la serie, especialmente aquellas junto a Doña Florinda, interpretada por Florinda Meza.

Las palabras de María Antonieta de las Nieves provocaron nostalgia entre miles de fanáticos, quienes aprovecharon la ocasión para recordar los momentos más icónicos del actor dentro de uno de los programas más exitosos de la televisión en español.

A diez años de su partida, Rubén Aguirre sigue siendo recordado como una de las figuras fundamentales de la vecindad más famosa de la televisión y como uno de los actores más queridos por el público latinoamericano.