María Antonieta de las Nieves parodia 'La Sustancia'

María Antonieta de las Nieves, la icónica intérprete de 'La Chilindrina' en El Chavo del 8, ha protagonizado una parodia de la película La Sustancia

María Antonieta de las Nieves, la icónica intérprete de "La Chilindrina" en El Chavo del 8, ha protagonizado un promocional viral para HBO Max Latinoamérica que parodia la película La Sustancia (dirigida por Coralie Fargeat y protagonizada por Demi Moore).

En este crossover generacional, se une a Paola Montes de Oca, la actriz que la interpretó en la reciente bioserie Chespirito: Sin querer queriendo.

El resultado es un spot de menos de un minuto que mezcla humor nostálgico con toques de terror corporal, y que ya ha desatado miles de reacciones en redes sociales.

"Chilindrina":

Porque María Antonieta de las Nieves promocionó 'La Sustancia' para HBO Max junto a Paola Montes de Oca pic.twitter.com/pZ6EjSQkdX — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) October 10, 2025

Todo comienza como en la película original. María Antonieta recibe un misterioso paquete marcado con el número "504" (su código de cliente en el experimento ficticio). Dentro, encuentra una nota que dice "Ustedes son una misma", junto a un activador. Sin dudarlo, se inyecta la sustancia y, ¡boom! Aparece su versión rejuvenecida, interpretada por Paola Montes de Oca, con el característico moño y vestido de La Chilindrina.

Ambas exclaman al unísono "¡Funcionó!" y repiten el clásico "Fíjate, fíjate, fíjate". Luego, María Antonieta advierte sobre el "balance" (guiño directo a la cinta), y Paola responde con la frase legendaria: "No oigo, no oigo, soy de palo. Tengo orejas de pescado".

El cierre es emotivo: se abrazan, y María Antonieta la llama "mococha pechocha" (el apodo cariñoso que le ponía Chespirito). Finalmente, deciden ver La Sustancia juntas.

Paola ha confesado que María Antonieta le dio "tips" para clavar el llanto y la voz de La Chilindrina, y la veterana actriz la ha elogiado por su parecido vocal y talento.

La Sustancia es un thriller de terror corporal que explora el edadismo en Hollywood: una estrella envejecida (Demi Moore) usa una droga experimental para crear una versión joven de sí misma, pero con consecuencias grotescas.