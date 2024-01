Margot Robbie se retira temporalmente de la actuación

La actriz Margot Robbie ha revelado en una reciente entrevista sobre retirarse temporalmente de la actuación.

De manera humorística, comentó: "Ahora mismo todo el mundo está harto de verme", refiriéndose a su papel de 'Barbie', la película más taquillera del 2023.

Eso sí, dijo que no se encuentra inactiva, ya que está en proyectos de producción y explorando nuevas facetas en la industria cinematográfica.

Durante la entrevista, Robbie dijo que en realidad lleva más de un año sin actuar, aunque la noticia no se sabía.

Comentó: "Acabamos ‘Barbie’ en octubre de 2022, así que ha pasado más de un año desde que estuve en un set para actuar. Es mi mayor racha sin actuar desde la época del coronavirus, es la primera vez que lo hago".

La actriz aclaró que no considera que sea una pausa, ya que ha estado involucrada en proyectos de producción, incluida la película 'Saltburn: El Laberinto', que figura entre las favoritas al Oscar.

Margot Robbie también compartió sus planes futuros, destacando su interés en la dirección cinematográfica.

"Creo que he querido dirigir desde hace siete años. Pero siempre lo he visto como un privilegio, no un derecho", dijo.

Uno de los proyectos en los que está involucrada es la próxima entrega de la saga de 'Ocean's Eleven', en la cual participa como productora junto a Ryan Gosling.

Además, la actriz trabajó como productora en las películas 'Don't worry darling' y 'Booksmart', dirigidas por Olivia Wilde.

