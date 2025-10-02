Margarita Gralia habla de su regreso en la televisión

Después de más de 10 años fuera de televisión la actriz Margarita Gralia regresó a Monterrey con Azela Robinson, Anette Michel, Aleida Núñez y Nicole Vale para la puesta en escena ¡Dios mío, hazme viuda por favor!
A su salida, la actriz agradeció al público regio que la esperaba para tomarse una fotografía y habló acerca de su restaurante que lleva más de 28 años donde menciona que no le gustaría abrir otro, y también habló acerca de su regreso en la televisión mencionando que ella ya no hace castings.