Margarita Gralia habla de su regreso en la televisión

Por: Italia Herrera 01 Octubre 2025, 12:11 Compartir

La actriz Margarita Gralia regresó a Monterrey para la puesta en escena ¡Dios mío, hazme viuda por favor!, después de más de 10 años fuera de la televisión

Después de más de 10 años fuera de televisión la actriz Margarita Gralia regresó a Monterrey con Azela Robinson, Anette Michel, Aleida Núñez y Nicole Vale para la puesta en escena ¡Dios mío, hazme viuda por favor! A su salida, la actriz agradeció al público regio que la esperaba para tomarse una fotografía y habló acerca de su restaurante que lleva más de 28 años donde menciona que no le gustaría abrir otro, y también habló acerca de su regreso en la televisión mencionando que ella ya no hace castings.