Margaret Qualley y Jack Antonoff solicitan el divorcio

La actriz y el productor musical presentaron juntos la solicitud de divorcio en Nueva York, tres meses después de confirmar su separación

La actriz Margaret Qualley y el productor musical Jack Antonoff iniciaron formalmente el proceso para poner fin a su matrimonio, luego de casi tres años juntos y varios meses después de que se diera a conocer su separación.

La solicitud fue presentada el viernes 30 de octubre ante la Corte Suprema del condado de Kings, en Brooklyn, Nueva York.

De acuerdo con los registros judiciales, se trata de un procedimiento matrimonial sin oposición, presentado de manera conjunta por la pareja.

En los documentos, Qualley aparece como demandante y Antonoff como demandado, una distinción administrativa que, de acuerdo con información difundida sobre el caso, no implica necesariamente un conflicto entre ambos.

La separación se confirmó en julio

La ruptura de la pareja comenzó a trascender públicamente en julio de 2026, cuando se informó que ambos habían tomado distancia.

Posteriormente, un representante de la actriz rechazó versiones sobre supuestos problemas de confianza o una infidelidad como motivos de la separación.

En declaraciones difundidas entonces, el representante sostuvo que la relación había estado basada en el respeto y la colaboración, además de pedir que se respetara la privacidad de los dos artistas.

Según una fuente citada por la revista People, la decisión de terminar el matrimonio fue mutua y, aunque su relación sentimental llegó a su fin, ambos mantienen cariño y respeto. La misma fuente expresó que esperan conservar una amistad a largo plazo.

De su relación en 2021 a la boda en Nueva Jersey

Margaret Qualley y Jack Antonoff comenzaron su noviazgo en 2021 y anunciaron su compromiso en mayo de 2022.

Finalmente, contrajeron matrimonio en agosto de 2023 durante una ceremonia celebrada en Nueva Jersey, a la que asistieron figuras del espectáculo y la música.

Qualley, de 32 años, ha participado en producciones cinematográficas como The Substance y Once Upon a Time in Hollywood.

Es hija de la actriz Andie MacDowell y ha desarrollado una trayectoria en cine y televisión.

Por su parte, Antonoff, de 42 años, es un reconocido compositor y productor musical con 14 premios Grammy. Ha colaborado con artistas como Taylor Swift, Lana Del Rey y Sabrina Carpenter, además de ser integrante de la banda Bleachers.

Jack Antonoff habló sobre interpretar canciones de su relación

En una entrevista reciente con el diario The Guardian, el músico habló sobre la experiencia de interpretar en vivo canciones inspiradas en su relación con Qualley, algunas de las cuales forman parte del álbum Everyone for Ten Minutes, publicado por Bleachers en mayo de 2026.

Antonoff reconoció que llegó a considerar modificar el repertorio de sus conciertos para evitar algunas de esas composiciones después de la separación.

Sin embargo, decidió mantenerlas porque considera que forman parte de su historia y de la conexión que establece con el público a través de su música.

El productor explicó que no siente vergüenza por las canciones que escribió durante los momentos felices de la relación y que prefiere interpretarlas con honestidad, incluso después de que las circunstancias personales hayan cambiado.