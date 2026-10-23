Marco Chacón responde en medio del conflicto de Maribel Guardia

La disputa familiar con Imelda Garza Tuñón vuelve a generar polémica por el bienestar de José Julián y la decisión de Maribel de alejarse temporalmente

En medio de la disputa familiar entre Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón, Marco Chacón decidió responder a los señalamientos relacionados con el bienestar de José Julián, nieto de la actriz.

El caso volvió a generar atención luego de que Maribel anunciara que, por ahora, renunciaría a convivir con el pequeño por temor a que ese encuentro pudiera derivar en nuevas acusaciones contra ella y su esposo.

La controversia se intensificó después de que la actriz denunciara públicamente la existencia de un supuesto plan para perjudicarla. Según su versión, un documento privado contendría señalamientos de presuntas agresiones contra el menor, los cuales ella rechaza.

Estas declaraciones forman parte de la postura de Maribel dentro del conflicto y no deben tomarse como hechos comprobados judicialmente.

Por su parte, Marco Chacón ha acompañado a su esposa durante este proceso y ha participado en las declaraciones relacionadas con la situación legal de la familia.

La pareja sostiene que su principal preocupación es proteger al niño y evitar que quede en medio de las diferencias entre los adultos. Sin embargo, las acusaciones y versiones enfrentadas mantienen abierto el debate público sobre el caso.

El conflicto tiene como trasfondo la relación entre Maribel y su exnuera, Imelda Garza Tuñón, viuda de Julián Figueroa. Desde hace tiempo, ambas partes han expresado públicamente sus desacuerdos en torno al menor y a distintos asuntos legales relacionados con la familia. La situación ha dado pie a declaraciones y señalamientos de ambas partes, por lo que resulta importante distinguir las acusaciones de cualquier resolución oficial.

Uno de los aspectos más sensibles de esta disputa es el vínculo afectivo entre Maribel y su nieto. La actriz ha contado que estuvo presente en la crianza de José Julián desde su nacimiento hasta los ocho años, por lo que la posibilidad de mantenerse alejada representa una situación emocionalmente difícil. En su mensaje público, insistió en que su decisión no significa que haya dejado de amarlo, sino que teme las posibles consecuencias legales de una convivencia.

Mientras el caso continúa generando reacciones, las declaraciones de Marco Chacón y Maribel Guardia vuelven a colocar a la familia en el centro de la conversación pública. Por ahora, las versiones deben analizarse con cautela y será importante conocer cualquier actualización oficial sobre el proceso. En medio de esta situación, el bienestar de José Julián sigue siendo el punto central de una disputa que mantiene enfrentados a sus familiares.