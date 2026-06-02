Marco Antonio Solís emociona a Monterrey con gran concierto

El cantante Marco Antonio Solís ofreció un espectáculo lleno de éxitos y nostalgia en Monterrey como parte de su gira 'Gratitud 2026'

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Marco Antonio Solís volvió a demostrar por qué es una de las figuras más queridas de la música en español al conquistar a miles de regiomontanos con un concierto lleno de nostalgia, romanticismo y grandes éxitos.

El cantante se presentó en Monterrey como parte de su gira “Gratitud 2026”, donde ofreció un espectáculo de más de dos horas que hizo cantar y bailar a varias generaciones.

La velada arrancó con temas como “No Puedo Olvidarla”, “Mi Mayor Sacrificio” y “Si Ya No Te Vuelvo a Ver”, provocando la emoción inmediata del público que no dejó de corear cada canción desde el primer momento.

Durante el concierto, “El Buki” agradeció el cariño de los asistentes y expresó su felicidad por regresar a Monterrey, una ciudad que lo ha acompañado durante gran parte de su trayectoria artística.

Como era de esperarse, el repertorio incluyó varios de los éxitos que inmortalizó junto a Los Bukis, entre ellos “Y Ahora Te Vas”, “Tu Cárcel” y “Si No Te Hubieras Ido”, canciones que fueron interpretadas a una sola voz por miles de personas.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando el cantante invitó al público a levantarse de sus asientos para disfrutar de los temas más bailables de la noche, convirtiendo el recinto en una enorme pista de baile.

La producción también destacó por sus cambios de vestuario, pantallas gigantes y un espectáculo visual que acompañó cada una de las interpretaciones del artista michoacano.

Hacia el final del concierto, Marco Antonio Solís realizó un brindis con los asistentes antes de interpretar “La Venia Bendita”, uno de los temas más esperados de la noche.

El cierre llegó con canciones como “Mi Eterno Amor Secreto”, “Invéntame” y “Más Que Tu Amigo”, provocando una ovación que se prolongó durante varios minutos.

Actualmente, el intérprete continúa recorriendo distintas ciudades con su gira “Gratitud 2026”, una serie de conciertos con la que celebra más de cuatro décadas de trayectoria dentro de la música latina.

Sin duda, Monterrey vivió una noche llena de recuerdos, emociones y romance de la mano de uno de los artistas más importantes de la música mexicana.