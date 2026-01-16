Marcelo Ebrard presume que 'convenció' a BTS de venir a México

El particular hecho fue compartido mediante un video en TikTok donde se observa la interacción con Kim Seok-Jin, conocido como Jin, integrante de la banda.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, confirmó que logró convencer al grupo surcoreano BTS de incluir a México en su primera gira mundial. El particular hecho fue compartido mediante un video en TikTok donde se observa la interacción con Kim Seok-Jin, conocido como Jin, integrante de la banda.

Durante la conversación, Ebrard invitó a los miembros de BTS a presentarse en México, mencionando que el país cuenta con 130 millones de habitantes esperando por ellos. Jin respondió afirmativamente: “ok, iremos a México, juramos que iremos el próximo año”. Las fechas confirmadas serán el 7, 9 y 10 de mayo de este año en el Estadio GNP de la Ciudad de México.

Regreso a la capital tras seis años

BTS se presentó por última vez en la Ciudad de México en 2017, en el marco del KCON, festival anual de K-pop realizado en Estados Unidos y Japón. Esta será la primera gira mundial del grupo desde que los siete integrantes cumplieron con su servicio militar obligatorio, marcando un regreso importante para sus seguidores mexicanos.

Derrama económica podría abarcar mil millones de dólares: Billboard

Según Billboard, la gira mundial de BTS abarcará 79 fechas por Asia, Europa y América del Norte, y se proyecta que genere una derrama económica de mil millones de dólares. Este impacto incluye venta de entradas, mercancía, acuerdos de licencia, venta de álbumes e ingresos por transmisión de eventos, vinculados al primer lanzamiento del grupo tras su regreso.

La gira está diseñada para posicionarse entre los mayores eventos musicales del año, no solo por la magnitud de la banda y la cobertura internacional, sino también por las actividades adicionales que acompañan los conciertos, incluyendo experiencias de fan engagement y lanzamientos de productos oficiales que complementan la experiencia para los asistentes.

Gira de BTS coloca México como destino para conciertos internacionales

La llegada de BTS representa una oportunidad para impulsar el turismo y la economía local en Ciudad de México, además de consolidar a México como un destino prioritario para conciertos internacionales. Se espera que la afluencia de fans nacionales e internacionales genere beneficios significativos para hoteles, transporte y servicios, reforzando la proyección del país en el ámbito cultural y de entretenimiento global.

Con este anuncio, México se suma al recorrido mundial del grupo surcoreano, asegurando que los seguidores locales puedan disfrutar de su espectáculo de manera presencial tras más de seis años desde su última presentación en la capital.