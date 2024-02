¿Marcela ya no ama a Poncho De Nigris? Reacción se viraliza

Poncho De Nigros y Marcela Mistral vuelven a dar de que hablar ya que los usuarios creen que a la famosa pareja de influencers se les acabó el amor. ¿será?

Lo anterior surge a raíz del podcast "Parejas disparejas" publicado el pasado 30 de enero del año en curso en Youtube.

En este capítulo titulado "¿Estaremos juntos toda la vida?", Poncho le hace varias preguntas a Marcela relacionadas sobre su matrimonio y la infidelidad.

Los usuarios acostumbrados a una Marcela más alegre y 'combativa' con Poncho, resaltaron que en esta ocasión la influencer se mostró más seria, cansada, o hasta 'harta' señalaron algunos.

Fue un abrazo entre la pareja lo que despertó las especulaciones de los usuarios quienes lo calificaron de un abrazo 'frío'.

Cabe aclarar que Marcela señaló que se veía toda la vida con Poncho, de la misma forma en la que él se ve con ella.

Pero el momento más tenso se dio cuando la pareja tocó el tema de la infidelidad.

Marcela dejó en claro que no le sería infiel a Poncho y que de igual manera no voltea a ver a otros hombres, destacando que respeta el matrimonio. Sin embargo, fue contundente al señalar que si descubre que su esposo le es infiel terminaría la relación.

Cuando Poncho cuestionó si la confianza se puede reconstruir después de una infidelidad, la reacción de la pareja levantó sospechas entre los usuarios quienes creen que la pareja ya vivió alguna infidelidad.

Antes de que el exparticipante de LCDLF cambiara de pregunta, Marcela señaló que es muy difícil reconstruir la confianza, sobre todo por el orgullo de la otra persona (infiel) de decir "y si quieres".

Poncho señaló que el trabajo le estaba consumiendo mucho tiempo y estaba 'arriesgando el tema matrimonial'.

"Es normal, espero que lo entienda Marcela..Voy a comenzar otro programa, hay que aprovechar los tiempos, se pasa el tiempo y ya no me van a volver a hablar para nada, no puedo dejar ir las oportunidades importantes", expresó Denigris, mientras Marcela guardó silencio.

Antes de finalizar el podcast, Denigris le recordó a Marcela que la respetó durante su permanencía en LCDLF, a lo que esta respondió: "Tú sí, los otros no" y agregó: "Ya es historia vieja", dejando desconcertado a Poncho.

"Marcela se ve triste, frustrada, y sin ganas de ya contestarle", "Cualquiera que sepa como funciona la relación de un narcisista y su codependiente, entenderá lo que pasa aqui", "La perdiste", "El abrazo mas falso, de parte de los dos, Cuando ahy amor, se ve, hasta en el mas minimo abrazo", "Los abrazos de Marcela son más fríos que el Polo norte", "La pose de Marcela lo dice todo, con brazos cruzados, sin voltearlo a ver, dandole la razón en casi todo, eso es de alguien que ya esta harta", "Me da tristeza ver a Marcel asi triste , cansada", fueron algunos de los mensajes que expresaron los usuarios.

