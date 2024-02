¿Marcela Mistral y Poncho de Nigis están separados?

"Honestamente, no pensé que fuera necesario hacer esta publicación... Pero el que calla, otorga. Confirmo que mi esposo @ponchodenigris y yo estamos separados, pero solo por unos 28 días más, a 923 kilómetros de distancia según Google Maps. Y como no estamos aquí para dar explicaciones... Pues no nos quedamos callados. Me duele México, pero para otras cosas me quedé sin billetes, next...", explicó la también cantante.