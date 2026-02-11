Marc Anthony responde a polémica de los Beckham

Describió la situación como 'extremadamente desafortunada', aunque aseguró que la narrativa que circula en medios y redes sociales 'difícilmente es la verdad'

El cantante Marc Anthony se pronunció por primera vez sobre la disputa familiar que envuelve a los Beckham, luego de que Brooklyn Beckham acusara públicamente a sus padres de sabotear su relación con Nicola Peltz.

En una entrevista reciente, el artista de 57 años describió la situación como “extremadamente desafortunada”, aunque aseguró que la narrativa que circula en medios y redes sociales “difícilmente es la verdad”.

El origen del conflicto

La controversia se remonta a la boda de Brooklyn y Nicola en 2022, donde Marc Anthony actuó como parte de la celebración, en un gesto de amistad hacia la familia.

En enero de 2026, Brooklyn publicó un extenso mensaje en Instagram en el que confirmó su distanciamiento de David y Victoria Beckham.

En el texto, aseguró que durante la recepción se sintió “incómodo y humillado” cuando, según su versión, Anthony lo llamó al escenario para el primer baile con su esposa, pero en su lugar fue su madre quien lo esperaba.

El joven afirmó que el momento había sido planeado con semanas de anticipación como un baile romántico con Nicola, y acusó a su madre de haber “secuestrado” ese instante frente a más de 500 invitados.

La postura de Marc Anthony

Consultado sobre el incidente, Anthony evitó entrar en detalles y defendió su relación con la familia.

“No tengo nada que decir sobre lo que está pasando con la familia. Son una familia maravillosa, maravillosa. Los conozco desde antes de que nacieran los niños. Soy el padrino de Cruz. Tengo una relación muy estrecha con la familia”, declaró.

No obstante, subrayó que la forma en que se ha presentado públicamente el episodio “no es la verdad”.

Reacciones y silencio familiar

El DJ Fat Tony, quien también estuvo presente en la boda, señaló previamente que la situación fue “realmente incómoda” y aseguró que no hubo ninguna escena extravagante como se especuló en redes sociales.

Hasta ahora, David y Victoria Beckham no han emitido comentarios directos sobre las acusaciones de su hijo mayor.

Sin embargo, el exfutbolista insinuó recientemente en un foro público que a los jóvenes “se les permite cometer errores”, en referencia general al uso de redes sociales.

El episodio ha generado amplia cobertura mediática y debate en plataformas digitales, aunque, pese al escándalo, la relación de amistad entre Marc Anthony y los Beckham parecería mantenerse intacta.