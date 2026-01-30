Marc Anthony espera segundo hijo con su esposa, Nadia Ferreira

La noticia fue compartida por la pareja a través de Instagram, donde señalaron que su primogénito, 'Marquito', pronto se convertirá en hermano mayor

El cantante de salsa Marc Anthony y su esposa, la ex Miss Paraguay Nadia Ferreira, dieron a conocer que están en espera de su segundo hijo en común.

La noticia fue compartida por la pareja a través de su cuenta oficial de Instagram, donde señalaron que su primogénito, “Marquito”, pronto se convertirá en hermano mayor. El anuncio se dio de manera especial, ya que coincide con el tercer aniversario de su boda, celebrada en 2023 en la ciudad de Miami.

Con la llegada del nuevo integrante, el intérprete de éxitos como “Vivir mi vida” y “Valió la pena” sumará ocho hijos en total.

Antes de su relación con Ferreira, Marc Anthony estuvo casado con la ex Miss Universo Dayanara Torres, la cantante y actriz Jennifer López, así como con la modelo venezolana Shannon De Lima. De esas relaciones nacieron seis de sus hijos.

Cristian y Ryan son fruto de su matrimonio con Torres, mientras que los gemelos Emme y Max nacieron durante su unión con Jennifer López. Arianna, su hija mayor, es resultado de su relación con Debbi Rosado, una exagente de policía. Además, el artista adoptó a Alex, hijo de una relación previa de Rosado.

La pareja no ha revelado por el momento más detalles sobre el embarazo, pero el anuncio ha generado numerosas reacciones entre seguidores y figuras del medio artístico.