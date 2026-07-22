Mara Wilson habla de una posible una secuela de Matilda

Mara Wilson cree que una secuela de Matilda podría hacerse, aunque admite que crear una historia convincente sería un gran reto

Mara Wilson, protagonista de Matilda (1996), aseguró que una secuela de la exitosa película podría llegar a realizarse, aunque considera que desarrollar una historia convincente representaría un gran desafío.

Durante su participación en la Fanboy Expo, en Tennessee, la actriz explicó que con frecuencia los seguidores le preguntan por una continuación del filme dirigido por Danny DeVito y basado en la novela de Roald Dahl.

Wilson comentó que una de las ideas más recurrentes es que la historia se centre en una supuesta hija de Matilda, propuesta con la que no está del todo convencida.

Duda de una nueva historia

La actriz explicó que los poderes del personaje nacieron de las dificultades que enfrentó durante su infancia y que esa experiencia fue esencial para su desarrollo.

Por ello, considera poco probable que Matilda criara a una hija que necesitara desarrollar las mismas habilidades para protegerse. Incluso reconoció que le cuesta imaginar cómo sería la vida adulta del personaje o quién podría convertirse en su pareja.

Wilson también recordó que durante muchos años le incomodaba que el público la llamara "Matilda", ya que sentía que perdía su propia identidad y quedaba a la sombra de un personaje que consideraba más inteligente y admirable que ella.

Con el paso del tiempo, esa percepción cambió y comenzó a identificarse con varias de las cualidades que hicieron memorable al personaje.

Una inspiración que trascendió la pantalla

La actriz aseguró que comparte con Matilda su pasión por la lectura, la escritura, la promoción de las bibliotecas públicas y el interés por la salud mental.

Wilson afirmó que interpretar a Matilda le dejó enseñanzas que han influido en su vida y que, de alguna manera, ha terminado pareciéndose al personaje que marcó su carrera desde la infancia.