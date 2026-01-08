Mar Contreras notifica sus problemas de salud

La Actriz detalló que ha presentado fiebre alta que llegó a rozar los 40 grados centígrados, además de una tos constante, cansancio extremo y malestar general

La actriz y cantante mexicana Mar Contreras generó preocupación entre sus seguidores luego de revelar que atraviesa un complicado estado de salud que la ha mantenido varios días en cama y bajo constante supervisión médica. A través de sus redes sociales, la artista confirmó que fue diagnosticada con bronquitis, una enfermedad respiratoria que le ha provocado síntomas intensos y persistentes.

¿Qué le paso a la actriz?

Contreras detalló que ha presentado fiebre alta que llegó a rozar los 40 grados centígrados, además de una tos constante, cansancio extremo y malestar general, lo que le ha impedido realizar sus actividades habituales, la actriz explicó que el primer tratamiento médico no dio los resultados esperados, por lo que fue necesario modificar el esquema de medicación, señalando que los próximos días serán clave para observar una mejoría en su estado.

En mensajes compartidos con sus seguidores, Mar confesó que la enfermedad “no ha querido ceder” y que incluso ha tenido dificultades para levantarse de la cama, aunque recientemente logró descansar mejor tras los ajustes médicos, durante este proceso, ha contado con el acompañamiento de su familia y el respaldo de colegas del medio artístico.

Ante la gravedad de los síntomas, la actriz pidió oraciones, buenos deseos y mensajes de apoyo, los cuales no tardaron en llegar. Fans y figuras del espectáculo le han expresado su cariño y le han deseado una pronta recuperación.

Actualización de su estado de salud

Hace apenas unas horas la actriz, mediante sus historias de Instagram, recalcó sobre su estado de salud al encontrarse estable y de buena forma, aunque no al 100 por ciento, aún.

"Vamos por el tercer cambio de antibiótico y el panorama empezó a mejorar, gracias a todos" En otra historia mencionó en un tono de molestia sobre como las redes sociales exagera de cierta forma el estado de salud de alguna persona para recibir de una u otra forma algún tipo de popularidad en el medio. "No crean todo lo que ven en redes, no estoy grave, estoy enferma pero tampoco me estoy muriendo" "Ya hoy pude ir con el especialista y ahí vamos.... en recuperación" ¿Qué es la bronquitis? La bronquitis es una inflamación de los bronquios, los conductos que llevan el aire a los pulmones. Esta afección puede ser aguda o crónica y suele manifestarse con tos persistente, fiebre, dificultad para respirar, dolor en el pecho y fatiga intensa. Generalmente, es causada por infecciones virales o bacterianas, y su tratamiento depende de la gravedad del cuadro y de la respuesta del paciente a los medicamentos, por lo que en algunos casos es necesario realizar ajustes médicos, como ocurrió con Mar Contreras. ¿Quién es Mar Contreras? Mar Contreras es una reconocida actriz, cantante y conductora mexicana que inició su carrera artística en el reality musical Operación Triunfo. Con el paso de los años, ha consolidado una sólida trayectoria en telenovelas, teatro y musicales, participando en diversas producciones, En fechas recientes, su popularidad creció aún más tras su participación en uno de los realitys más vistos del país donde se ganó el cariño del público por su personalidad y disciplina. Por ahora, Mar Contreras continúa enfocada en su recuperación, mientras sus seguidores permanecen atentos a cualquier actualización sobre su estado de salud, a la espera de que pronto pueda retomar sus actividades profesionales.